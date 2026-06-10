La laguna mendocina que cambia de color y parece salida de una leyenda

El próximo fin de semana largo está muy cerca y puede ser una gran oportunidad para conocer uno de los rincones más mágicos de Mendoza. La propuesta turística nada tiene que ver con los clásicos recorridos por bodegas que ofrece toda la provincia. Se trata de Laguna de la Niña Encantada, un espejo de agua cristalina y tonos esmeralda ideal para conectar con la naturaleza autóctona de la región cuyana.

El lugar se encuentra sobre la Ruta Provincial 222 camino al Valle de Las Leñas, más precisamente en la localidad de Malargüe, a 300 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza. La laguna tiene unos 80 metros de diámetro y está rodeada de un escorial volcánico formado por lava. Además, el agua tiene su origen en ríos subterráneos. Pero no eso solo. Este sitio tiene un encanto particular ya que también está repleto de senderos y diversas áreas para poder descansar y admirar el paisaje.

Una historia de amor detrás de la Laguna de la Niña Encantada de Mendoza

Existe una leyenda sobre la Laguna que muchos turistas desconocen antes de visitar el lugar. Su nombre está inspirado en una princesa indígena local llamada Elcha. A escondidas de su familia, se empezó a ver con un joven de una tribu enemiga y rápidamente se enamoraron. Sin embargo, como sus allegados se oponían a la relación, la pareja tomó la decisión de escapar. Su huida no salió del todo bien. Comenzaron a perseguirlos por todo el bosque hasta que no tuvieron otra alternativa más que lanzarse al vacío desde un precipicio. Así los jóvenes cayeron a la laguna y se dice que su imagen quedó impregnada allí para siempre.

Actividades y lugares para visitar en Laguna de la Niña Encantada

Este destino turístico de Mendoza es perfecto para hacer trekking mientras se observa el paisaje y la propia laguna. También los agentes de turismo recomiendan hacer avistaje de fauna. De hecho, allí habitan gran cantidad de truchas.

Asimismo, en Laguna Encantada se pueden sacar fotografías y panorámicas únicas. Los recorridos en el lugar se pueden hacer tanto en soledad como en compañía de los guardaparques.

Por otra parte, en Los Molles, un pueblo que se encuentra a muy pocos kilómetros, se pueden hacer cabalgatas y hasta disfrutar de las aguas termales.

Cómo llegar a la Laguna de la Niña Encantada desde Buenos Aires

El viaje a la Laguna de la Niña Encantada en Mendoza desde Buenos Aires en automóvil tiene una duración exacta de 13 horas. Se puede ir por Ruta Nacional 188 y realizar pequeñas paradas a mitad de camino. Otra opción es viajar en avión hasta Mendoza y, en la capital, viajar hasta Las Leñas. Desde ahí, en vehículo, son tan solo 27 kilómetros por Ruta Provincial 222.