Argentina suma a dos provincias entre los mejores destinos turísticos a nivel mundial: los detalles

Dos jurisdicciones argentinas fueron nominadas a los premios Best of the Best Destinations Travelers’ Choice Awards de Tripadvisor, como unos de los 24 destinos más valorados a nivel mundial quienes se sumaron a uno de los rankings turísticos más influyentes del mundo. Las elegidas fueron Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires quienes fueron destacadas por sus ofrecimientos turísticas, gastronómicas y culturales.

Estas dos fueron incluidas en una nueva edición de los premios, organizados por el portal de viajes conocido a nivel mundial, que destaca los destinos mejor valorados por millones de viajeros en todo el mundo. El reconocimiento posiciona a ambos distritos dentro del selecto grupo de los destinos turísticos más elegidos del planeta, reforzando su relevancia en el mapa global del turismo.

Mendoza: turismo de vino y paisajes de montaña

Mendoza alcanzó el puesto 20 del ranking mundial, destacándose por su fuerte identidad vinculada al enoturismo, la gastronomía y el turismo de naturaleza. La provincia fue reconocida por sus bodegas en Luján de Cuyo y el Valle de Uco, además de sus paisajes de la Cordillera de los Andes y actividades de aventura como escalada, esquí, senderismo y rafting en zonas cercanas al Aconcagua.

“Mendoza, mejor conocida por sus vinos, es una ciudad bulliciosa al este del cerro Aconcagua, el pico más alto del hemisferio occidental. Aunque atrae a muchos viajeros aventureros, atraídos por las oportunidades de escalada, esquí, senderismo y rafting a poca distancia del centro de la ciudad, los más de 1.000 viñedos de la zona atraen a enófilos en cantidades aún mayores”, profesa la plataforma en la que describió a la provincia con una reseña que resalta su perfil único.

Ciudad de Buenos Aires: cultura, tango e intensa vida cultural

En el puesto 25 se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocida por su amplia oferta cultural, gastronómica y turística. Entre sus principales atractivos se destacan el tango como símbolo identitario, sus teatros y museos, la arquitectura de estilo europeo, la vida nocturna y barrios emblemáticos como Palermo, San Telmo y Recoleta.

La capital argentina se consolida así como uno de los destinos urbanos más atractivos de América Latina según las valoraciones de viajeros internacionales.

Acerca de los premios

El ranking de los Best of the Best Destinations Travelers’ Choice Awards se construye a partir de millones de opiniones de usuarios de Tripadvisor, evaluando experiencias reales de viaje. No depende de un evento puntual, sino de la consistencia en las valoraciones a lo largo del tiempo, considerando factores como hospitalidad, calidad de atracciones, gastronomía y experiencia general del visitante.

Este tipo de distinciones suele generar un impacto directo en el turismo internacional, ya que es uno de los rankings más consultados por viajeros al momento de planificar sus destinos.