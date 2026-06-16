Comenzó el juicio por el caso Loan, el niño que desapareció el 13 de junio del 2024 en la localidad 9 de Julio tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y qué fue lo que pasó con él.

En el debate judicial hay siete imputados por la causa principal, que es el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

Durante la jornada, la Fiscalía pidió la detención de los acusados que se encuentran en libertad y el Tribunal resolvió dar lugar solo en el caso de Federico Rossi Colombo. Se lo decretó en rebeldía por no presentarse a la audiencia y ordenaron su detención en pleno juicio.

Quién es Federico Rossi Colombo

Federico Rossi Colombo es un psicólogo oriundo de Tucumán, que había cobrado notoriedad en el caso como colaborador en la asistencia a la familia de Loan. Es integrante de la Fundación Lucio Dupuy y fue el octavo imputado en la causa que busca esclarecer qué ocurrió con el niño desaparecido en Corrientes.

Rossi Colombo llegó a la provincia en el marco de las acciones impulsadas por la Fundación, para brindar acompañamiento psicológico y contención a los familiares del nene. Durante las primeras semanas de la investigación, su presencia fue constante y tuvo participación en entrevistas mediáticas en las que abordó aspectos vinculados al caso.

Con el desarrollo de la investigación, su rol comenzó a ser cuestionado. La fiscalía sostiene que habría aportado información incorrecta durante su declaración ante la Justicia, por lo cual comenzó a ser investigado por presunto falso testimonio.

Además, los investigadores analizaron las intervenciones que él y otros integrantes de la Fundación habrían mantenido con menores involucrados en la causa. Según la hipótesis que se investigó, esos contactos podrían haber influido en declaraciones posteriores realizadas por algunos de los niños.

Cuestionamientos y denuncias previas

Después de su imputación, surgieron cuestionamientos sobre la actividad profesional de Rossi Colombo. La presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán Fabiana Lávaque, señaló que el psicólogo posee matrícula habilitante para ejercer en la provincia, pero remarcó que no contaría con autorización para desarrollar intervenciones profesionales en otras jurisdicciones.

Lávaque también indicó que Rossi Colombo registra denuncias previas en trámite vinculadas a su ejercicio profesional y afirmó que nunca acreditó formalmente la especialidad de psicología forense ante la institución que regula la actividad en Tucumán.

Otro de los puntos observados por el Colegio profesional tiene relación con las entrevistas que brindó el hombre. Según explicó Lávaque, algunas de esas apariciones habrían incluido referencias a menores de edad involucrados en la causa, situación que fue evaluada desde el punto de vista ético.