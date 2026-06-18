Juicio por Loan: quién es Elizabeth Cutaia, la imputada que ejercerá su propia defensa

Desde este martes, el Tribunal Oral Federal de Corrientes protagoniza el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio. La causa tiene un total de 17 imputados: siete son investigados por "sustracción de menor" y los otros diez están acusados de "desviar la investigación". Entre estos últimos, se encuentra Elizabeth Noemí Cutaia, quien decidió ejercer su propia defensa durante el debate oral y público, aunque será asesorada por Rodolfo Amadeo Baqué.

La abogada de 45 años es acusada de ser una de las figuras claves de la "Banda del Hotel", un grupo de personas que operaba en el establecimiento Despertar del Iberá con el objetivo -se presume- de influenciar las declaraciones de los testigos de la causa y de los familiares de Loan.

Llegaron a la provincia de Corrientes entre el 23 y 24 de junio, luego de la desaparición del menor. En aquel momento, tanto Cutaia como Alan Cañete y Nicolás Soria - otros de los imputados- se presentaron como miembros de la Fundación Lucio Dupuy. La mujer auspició de vocera de la supuesta organización y, en diferentes entrevistas televisivas, le pidió a los ciudadanos que si tenían algún tipo de información sobre el paradero de Loan "se acercaran a ellos" ya que su misión era encontrar al niño con vida.

Por otra parte, la fiscalía indicó que hasta patrocinó judicialmente a Camila Núñez, prima de Loan y quien se encontraba en la casa de Catalina al momento de la desaparición del nene de cuatro años, y acompañó a Macarena Peña, hija de Laudelina Peña -tía de Loan y una de las principales acusadas- luego de recibir amenazas.

El modus operandi de la "Banda del Hotel"

Una vez en Corrientes, los miembros de la "Banda del Hotel" alojaron a varios de los familiares de Loan en el Despertar del Iberá supuestamente para "influir en sus conocimientos sobre la búsqueda". La fiscalía sostiene que Elizabeth Cutaia lideró una maniobra "para desviar y entorpecer la investigación" el 3 de julio de 2024 en donde impuso -frente a testigos y allegados a Loan- que al nene "se lo habían llevado en el paraje El Algarrobal".

Además, es investigada por usar fondos públicos, es decir, por haberse quedado con pagos que realizó la Municipalidad de 9 de julio para que todos los miembros de la supuesta Fundación pudieran colaborar con la búsqueda.

De qué se la acusa a Elizabeth Cutaia, imputada en el juicio por Loan

Cutaia está acusada de los delitos de "privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento". Como decidió ejercer su propia defensa, durante las dos jornadas del juicio, la mujer se ubicó frente al Tribunal de Corrientes -integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco- en el lugar reservado para todos los abogados de los acusados.

Si bien, en este momento, no se encuentra detenida con prisión preventiva, el pasado 15 de septiembre de 2025 fue arrestada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en el partido bonaerense de Hurlingham. Permaneció 39 días en la cárcel hasta que la Cámara de Apelaciones de Corrientes dictó su excarcelación.