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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: empiezan a declarar los testigos y podría romperse el pacto de silencio

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. El martes 16 de junio se inició el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.

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Hace 29 minutos

Juicio por Loan: empiezan a declarar los testigos y podría romperse el pacto de silencio

Una semana clave se espera en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes debido a que empiezan a declarar los testigos, entre ellos los padres del menor, y hay expectativa de que alguno de los acusados rompa el pacto de silencio que ya lleva más de dos años.

 

La semana pasada la audiencia se dictó un cuarto intermedio por 72 horas con el objetivo de que la nueva defensa del acusado Federico Rossi Colombo, Juliana Machado, pueda leer el expediente tras el escándalo en su presentación, que provocó demoras en el desarrollo.

 

Este miércoles inicia la segunda semana del debate en la que hay 17 imputados, siete de la causa principal y los 10 restantes de la paralela. Se espera que en la jornada de mañana, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, continúe con la lectura de las acusaciones.

 

Luego, se dará comienzo al desarrollo de las testimoniales, donde se aguarda que los padres del pequeño, María Noguera y José Peña, presten declaración ante el tribunal.

 

Con el inicio del debate, la intriga se centra en saber si alguno de los acusados pedirá la palabra y expondrá ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco sobre qué pasó con Loan aquel 13 de junio de 2024 o guarda silencio.

 

Hace 1 hora

Cuánto durará el juicio

Aunque no hay fecha estipulada, se calcula que el juicio tardará en tener alguna resolución del tribunal dentro de seis meses, no solo porque las audiencias son dos veces por semana, sino también por las posibles presentaciones de planteos por parte de las defensas y las extensiones de las declaraciones.

 

Los acusados

 

De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

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La causa paralela por la desaparición de Loan

Por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

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El papá de Loan no cree en Laudelina: las tres pruebas en su contra en medio del juicio

A días de declarar en el juicio por la desaparición de Loan, José Peña se despegó de su hermana Laudelina, una de las principales imputadas. La abogada de la familia aseguró que para el padre del menor, la mujer "ya no es parte de la familia".

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A dos años de su desaparición, cómo está la habitación de Loan hoy

Los padres de Loan, José y María, mostraron que la habitación del niño sigue igual desde aquel 13 de junio que se fue a la casa de su abuela Catalina a un almuerzo familiar. 

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"No es parte de la familia": el padre de Loan se despegó de Laudelina Peña

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Juicio por Loan: quién es Elizabeth Cutaia, la imputada que ejercerá su propia defensa

La mujer de 45 años está acusada de los delitos de "privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento" en el marco del juicio por la desaparición de Loan. 

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Segundo día de audiencia por Loan: lo más importante de la fecha

Después de una primera jornada marcada por los cruces entre fiscales y abogados defensores, los cuestionamientos procesales y los problemas técnicos, el debate por la desaparición de Loan Peña ya vive una etapa decisiva.

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16:49 | 16/06/2026

El botín, una toalla y más: las pruebas clave en el juicio por Loan

En más de 900 pruebas que evaluaron los investigadores se desarrollan los puntos centrales con los que buscarán condenar a los acusados de la sustracción y ocultamiento del menor el 13 de junio de 2024.

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El profesional tucumano llegó a Corrientes para brindar asistencia psicológica a la familia del niño. Sin embargo, poco después quedó bajo sospecha por presunto falso testimonio.

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Empieza el juicio por Loan Peña: la hipótesis central contra los 17 imputados

En la sede del 48 Escuadrón de Gendarmería empieza el debate que se podría extender por más de seis meses. Mientras todavía se discuten elementos clave, la familia del pequeño reclama que se rompa el pacto de silencio y los acusados digan qué pasó aquel 13 de junio de 2024.

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El juicio por la desaparición de Loan, atravesado por interrupciones y demoras

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