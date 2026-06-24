Juicio por Loan: empiezan a declarar los testigos y podría romperse el pacto de silencio

Una semana clave se espera en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes debido a que empiezan a declarar los testigos, entre ellos los padres del menor, y hay expectativa de que alguno de los acusados rompa el pacto de silencio que ya lleva más de dos años.

La semana pasada la audiencia se dictó un cuarto intermedio por 72 horas con el objetivo de que la nueva defensa del acusado Federico Rossi Colombo, Juliana Machado, pueda leer el expediente tras el escándalo en su presentación, que provocó demoras en el desarrollo.

Este miércoles inicia la segunda semana del debate en la que hay 17 imputados, siete de la causa principal y los 10 restantes de la paralela. Se espera que en la jornada de mañana, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, continúe con la lectura de las acusaciones.

Luego, se dará comienzo al desarrollo de las testimoniales, donde se aguarda que los padres del pequeño, María Noguera y José Peña, presten declaración ante el tribunal.

Con el inicio del debate, la intriga se centra en saber si alguno de los acusados pedirá la palabra y expondrá ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco sobre qué pasó con Loan aquel 13 de junio de 2024 o guarda silencio.