En Estados Unidos creen que con la llegada de Pochettino son candidatos a llegar muy lejos y se animan a pensar en la coronación

El debut frente a Paraguay fue uno que despertó varios asombros entre los hinchas porque se trataba de un equipo muy distinto al que se esperaba en la previa. Al punto de que Estados Unidos no se conformó con los cuatro goles que anotó, sino que estaba dispuesto a construir una enorme goleada. Es por ello que tras la victoria frente a Australia se abrió un interrogante. ¿El equipo puede quedarse con el Mundial?.

"¿Por qué no disfrutar el momento? ¿Y por qué no creer que puedes hacer algo especial?", expresa un artículo del New York Times que analiza el desempeño del equipo en las dos fechas de la instancia de grupos. Es importante señalar que los jugadores le responden de gran manera a Mauricio Pochettino y se puede ver parte de su idea plasmada en cancha. Esa ambición de ir por más en el debut no es algo que mostraban en el pasado.

Una línea que es compartida por el entrenador argentino. “Debemos soñar sin límites. No pongas límites a esos sueños. Si sueño con tocar la luna, con estar sobre la luna, quizá pueda acercarme a la luna. Si solo sueño con acercarme a ella, me quedaré en la Tierra", expresó en charla con The Athletic. “Es muy poderoso, ¿no? Creer que puedes hacerlo. Entender que los pensamientos que primero se forman en tu mente terminan manifestándose en la realidad”, agregó.

Además, se debe sumar un factor que no es para nada menor y es que los estadios en los que Estados Unidos jugó estuvieron colmados de hinchas locales. También hubo reuniones en las inmediaciones y muchas otras personas se juntaron en piletas públicas para seguir cada minuto de los dos partidos en la instancia de grupo.

"Dejar un legado más duradero ha sido el objetivo desde el principio. No solo para que alguien diga que puedes ganar el trofeo, sino para darle a la gente una razón para creerlo realmente. Después de otra victoria el viernes en Seattle, esa creencia está creciendo. Pero los jugadores insisten en que saben que el trabajo está lejos de terminar", señala el medio estadounidense.

¿Qué dice la supercomputadora de Opta?

Por otro lado, la tecnología expone que la supercomputadora de Opta realizó un profundo análisis sobre quiénes son los equipos candidatos a quedarse con el trofeo del Mundial. En lo que respecta a Estados Unidos, se puede apreciar que dispone de un 19,4% de avanzar a los cuartos de final, pero luego obtiene un 8% en la semifinal y las posibilidades de que se corone son de apenas el 1,2%. Lo que permite pensar que la aventura solo tendrá seis partidos de duración.

Mientras que los candidatos más fuertes a quedarse con el certamen son Argentina con 10,4%, Inglaterra con un 11,2%, Francia con un 13% y España con un 16,1%. "Desde que ganó la Eurocopa, España ha mantenido el impulso. Llegaron a la final de la Liga de Naciones de la UEFA –donde Portugal tuvo que disputar una tanda de penaltis para vencerlos– y avanzaron con facilidad en la clasificación, superando a Turquía y manteniéndose invictos en seis partidos", señala el artículo de The Analyst.