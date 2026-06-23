Paraguayo Almirón, suspendido un partido tras ser expulsado por taparse la boca en Mundial

Por Rohith Nair
MIAMI, 23 jun (Reuters) - El futbolista paraguayo Miguel Almirón cumplirá una sanción de un partido en el Mundial tras recibir una tarjeta roja por taparse la boca en un altercado durante la victoria 1-0 de su selección ante Turquía en el primer partido de la fase de grupos, anunció la FIFA el martes.
Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado del torneo por infringir una nueva regla que prohíbe a los jugadores cubrirse la boca durante los enfrentamientos en el terreno de juego.
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• La FIFA declaró que la suspensión de un partido se debía a una infracción de su código disciplinario que trata sobre la conducta antideportiva hacia un oponente o cualquier persona que no sea un árbitro.
• Almirón cumplirá la sanción en el último partido de la fase de grupos de Paraguay contra Australia el jueves.
• La FIFA afirmó que la decisión no es apelable.
Con información de Reuters