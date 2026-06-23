Paraguayo Almirón, suspendido un partido tras ser expulsado por taparse la boca en Mundial

El árbitro Ivan Barton muestra una tarjeta roja al paraguayo Miguel Almirón

Por Rohith ​Nair

MIAMI, 23 jun (Reuters) - El futbolista paraguayo Miguel ‌Almirón cumplirá ‌una sanción de un partido en el Mundial tras recibir una tarjeta roja por taparse la boca en un ​altercado durante ⁠la victoria 1-0 de ‌su selección ante ⁠Turquía en ⁠el primer partido de la fase de grupos, anunció la ⁠FIFA el martes.

Almirón ​se convirtió en ‌el primer jugador ‌expulsado del torneo por ⁠infringir una nueva regla que prohíbe a los jugadores cubrirse ​la ‌boca durante los enfrentamientos en el terreno de juego.

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• La FIFA declaró que la ⁠suspensión de un partido se debía a una infracción de su código disciplinario que trata sobre la conducta antideportiva hacia un oponente ‌o cualquier persona que no sea un árbitro.

• Almirón cumplirá la sanción en el último partido de ‌la fase de grupos de Paraguay contra Australia el ‌jueves.

• ⁠La FIFA afirmó que la decisión no ​es apelable.

Con información de Reuters