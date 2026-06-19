Irán se quejó conta Estados Unidos por maltratos en el Mundial 2026

La Selección de Irán comenzó el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con un empate 2 a 2 ante Nueva Zelanda en el marco de la primera fecha de la fase de grupos. Más allá de haber sumado un punto, no todo es positivo para dicho seleccionado y ya hay quejas por maltrato en suelo estadounidense. Las mismas llegaron en la previa del duelo ante Bélgica que tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio en Los Ángeles.

La queja de Irán contra Estados Unidos por maltrato en el Mundial 2026

El motivo es nada más y nada menos que el rechazo de las autoridades de Estados Unidos a que la selección esté 48 horas antes del partido en el país. El plantel está alojado actualmente en Tijuana, México, por lo que tendrá que emprender viaje hacia Los Ángeles para dicho compromiso, aunque no podrán hacerlo en el tiempo deseado. Más allá de que presentó su planificación y calendario con tiempo, desde la organización no se la garantizaron y los complicaron aún más.

Lo cierto es que el Grupo G es hoy uno de los más parejos de la Copa del Mundo ya que los cuatro equipos tienen sólo un punto. Irán igualó ante Nueva Zelanda mientras que Bélgica hizo lo propio con Egipto, por lo que será vital tanlo lo que pase en la segunda como en la tercera fecha. Además, si el que queda tercero está entre los mejores ocho de las doce zonas puede meterse en 16avos de final del torneo de la FIFA.

Irán presentó una queja a Estados Unidos por maltrato en el Mundial 2026

El comunicado de la Federación Iraní de Fútbol

La Federación ⁠Iraní de Fútbol considera que estas restricciones son incompatibles con los principios de igualdad de condiciones para los equipos participantes y pueden afectar ​a ‌su preparación técnica.

Según el plan del cuerpo técnico, la selección nacional debía ‌desplazarse a la ciudad sede dos días antes de cada partido para alcanzar una condición técnica y física óptima, y luego regresar a su base al día siguiente del partido.

Sin ‌embargo, para el partido inaugural contra Nueva Zelanda, esta solicitud no fue aprobada.

Cuándo vuelve a jugar Irán en el Mundial 2026

En el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el seleccionado iraní se verá las caras con Bélgica el próximo domingo 21 de junio desde las 16 horas de nuestro país en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. Seis días más tarde se enfrentarán con Egipto, que en la primera fecha viene de empatar con los belgas buscando la clasificación a los 16avos de final del torneo.

El fixture de Irán en el Mundial 2026