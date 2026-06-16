La figura de Irán fulminó a Estados Unidos por perjudicarlos en el Mundial 2026: "Ayuda"

La figura de Irán liquidó a Estados Unidos porque los perjudica en el Mundial.

La figura de Irán en el Mundial 2026, Mehdi Taremi, liquidó a Estados Unidos por perjudicar a su Selección en la máxima cita. El centrodelantero de 33 años, excompañero de Lautaro Martínez en Inter de Milán, se hartó de las desprolijidades de uno de los tres países organizadores de la Copa del Mundo. Al margen de que Canadá y México los reciben con normalidad, el insoslayable trasfondo político de la guerra cala hondo aún en un torneo de fútbol.

Después del debut con empate de los asiáticos por 2-2 frente a Nueva Zelanda, el atacante de Olympiacos que brilló en Porto aniquiló a los dueños de casa. De hecho, dejó en claro que los perjudican por cuestiones extradeportivas y pidió que "alguien" los ayude en todo sentido, ya que un certamen de semejante envergadura viene siendo "un desastre".

Taremi, figura de Irán, liquidó a Estados Unidos: "Todo es un desastre"

En plena entrevista en la zona mixta, el delantero declaró que “es una mala situación” y profundizó: “Simplemente tratamos de sobreponernos. Desde hace dos meses, incluso el mes pasado, hemos tenido muchos problemas. Es algo muy complicado y afecta a nuestro equipo”. “Si nos ayudan, lo agradeceríamos mucho... Y si nadie nos ayuda, no importa. Tenemos que mantenernos unidos y respaldarnos unos a otros”.

"Todo es un desastre en cuanto a la organización", disparó Taremi desde Irán sobre el rol de Estados Unidos contra ellos en el Mundial 2026. No obstante, analizó que “el ambiente durante el partido fue increíble, los 90 minutos”, dijo Taremi. “Nos sentimos como en casa”.

Tanto el goleador como el entrenador Amir Ghalenoei lamentaron la falta de muchos miembros importantes del personal del equipo, entre ellos el Presidente de la federación iraní de fútbol, ​​el cuerpo técnico y los responsables de los medios de comunicación, a quienes Estados Unidos les denegó el visado, lo que complicó aún más los preparativos del equipo.

El DT de Irán, en consonancia con Taremi: "Nuestro equipo es el más oprimido del Mundial"

En su momento, cuando Estados Unidos les prohibió concentrarse allí y tuvieron que irse a México, el técnico dijo: “Para ser honestos, no sabemos por qué nos envían de regreso... Me parece muy extraño. Parece que otros están haciendo los planes por nosotros. Las decisiones se toman en otro lugar". "Se suponía que llegaríamos dos noches antes del partido, que nos quedaríamos esta noche para recuperarnos y que regresaríamos mañana al mediodía. No tenemos ni idea de por qué”, lamentó.

“Creo que nuestro equipo es quizás el más oprimido en la Copa del Mundo. Tenemos que irnos de Los Ángeles ahora mismo y eso no nos conviene”, aseveró Taremi aproximadamente una hora después del partido. “Creo que la FIFA debería ayudarnos más... La verdad es que todo es un desastre para nosotros”.

Por su parte, Ghalenoei no reveló quién ordenó que los iraníes se marcharan antes de lo previsto. La delegación esperaba pasar la noche en California para optimizar su recuperación tras el primer partido, pero después del encuentro les comunicaron que debían tomar un avión de inmediato para regresar a Tijuana, a 225 kilómetros de distancia.

“Ni siquiera nos dieron tiempo para recuperarnos...”, dijo Ghalenoei a través de un intérprete, visiblemente fastidioso. “Después del partido de hoy, nos dijeron: ‘Tienen que irse inmediatamente’. Es muy importante para nosotros tener tiempo para recuperarnos, pero nos piden que tomemos un avión y regresemos a nuestro campamento en Tijuana, eso nos preocupa mucho”, concluyó acerca del poco descanso que sufre el combinado nacional.

Irán contra Estados Unidos, uno de los temas de fondo del Mundial.

Cómo sigue la guerra entre Estados Unidos e Irán

El anuncio de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán marcó un punto de inflexión en el conflicto del Golfo, que ya se cobró la vida de al menos 7.000 personas. Tras el anuncio realizado por el presidente Donald Trump desde la cumbre del G7 en Francia, ambos gobiernos, con la mediación de Pakistán, comenzaron a delinear los ejes de un memorándum de entendimiento que busca detener las hostilidades y estabilizar los mercados energéticos globales.

Aunque persisten interrogantes sobre los detalles técnicos que podrían empezar a afinarse este viernes en una nueva ronda de negociaciones, las declaraciones oficiales permiten identificar una hoja de ruta común.

A continuación, se detallan los puntos fundamentales en los que ambas partes han manifestado coincidir tras las negociaciones iniciales en el memorándum de entendimiento:

Cese de operaciones militares y firma formal: ambas naciones declararon un "cese inmediato y permanente de todas las operaciones militares". El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó que el memorando de entendimiento se firmará formalmente en Suiza este viernes. Al respecto, Trump afirmó categóricamente: "El acuerdo ya está firmado", anticipando que el vicepresidente JD Vance asistirá a la ceremonia oficial en Ginebra.

Reapertura del estrecho de Ormuz: existe consenso en que el tráfico marítimo debe normalizarse para aliviar la presión sobre los precios del petróleo. Trump anunció que el estrecho se reabriría el viernes y ordenó el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes. Por su parte, un alto funcionario iraní coincidió en que la vía estará abierta "a todos los buques comerciales" una vez se formalice el documento. No obstante, la regulación del tráfico sería coordinada entre Irán y Omán.

Compromisos sobre el programa nuclear: Irán volvió a asegurar que no producirá ni adquirirá armas nucleares. Como medida de buena voluntad, Teherán se comprometió a congelar su actividad nuclear, “absteniéndose de seguir enriqueciendo uranio o de ampliar sus instalaciones nucleares”, a la espera de un acuerdo definitivo. Además, se contempla que Irán pueda diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido dentro de su territorio bajo un futuro acuerdo integral.

Alivio de sanciones y reconstrucción económica: el acuerdo incluye un "paquete de alivio de sanciones muy significativo", según declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance. Las coincidencias apuntan a que EE. UU. no impondrá nuevas sanciones y eximirá a Irán de las restricciones petroleras por un tiempo determinado. Asimismo, se planteó la creación de un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán, que podría incluir un fondo de hasta 300.000 millones de dólares financiado por estados vecinos del Golfo.

Inclusión del Líbano en la tregua: las partes manifestaron que el fin de las operaciones militares incluye el territorio libanés. Trump subrayó que “no debería haber más ataques israelíes contra el Líbano ni más ataques del grupo libanés Hezbolá”. Irán, a través de su Consejo Supremo de Seguridad Nacional, confirmó que las operaciones cesarían definitivamente, incluyendo este frente.

A pesar de estos avances, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó el memorando como un “paso importante”, pero advirtió que aún no se concretó una tregua duradera. Los puntos más complejos, como las inspecciones permanentes y el desmantelamiento de misiles, serán discutidos en una fase de negociación de 60 días.