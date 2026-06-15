Apostó un millón de dólares a que España le ganaba a Cabo Verde y perdió todo: la insólita historia

El comienzo de la Copa del Mundo 2026 ya dejó varias historias a nivel mundial con respecto al nivel deportivo, pero la más importante es, sin duda, el empate de Cabo Verde frente a España. En este punto, se conoció que no solo la igualdad sino la gran derrota de un apostador que, según reveló Polymarket, perdió un millón de dólares luego del inesperado debut de la selección de España.

El usuario, cuya identidad se mantiene bajo el seudónimo de la plataforma, decidió respaldar a España en su partido inaugural contra la modesta selección de Cabo Verde en Atlanta. Con España posicionada como una de las máximas favoritas del torneo y con más del 91% de probabilidades de victoria según los mercados, la apuesta parecía segura. La empresa "Polymarket" permite apostar a diferentes deportes imaginando que es "de bajo riesgo" sin embargo, en este caso la derrota fue determinante.

Según reveló la empresa, el monto arriesgado era de un millón de dólares y, en principio, la ganancia iba a ser de $85,943. Es decir, muy poco dinero, sin embargo al apostador le parecía una situación segura. El apostador colocó una suma astronómica buscando un dividendo relativamente bajo, confiando ciegamente en la superioridad del equipo europeo que no logró vencer a Cao Verde en una de las plataformas de "cripto-apuestas"como Polymarket durante los grandes eventos deportivos, donde el volumen de dinero movilizado compite directamente con las casas de apuestas tradicionales.

Histórico: Cabo Verde le sacó un empate tremendo a España en el Mundial 2026

En medio de uno de los partidos más sorprendentes del Mundial 2026, Cabo Verde sacó un empate histórico frente a España. El partido terminó 0-0 y se convirtió en un momento histórico para el debut de la Selección africana.



Luis De La Fuente, entrenador de España, tuvo que recurrir a Lamine Yamal, la máxima estrella del fútbol de su país. En este caso, lo tuvo que hacer al ver que luego de la "pausa de publicidad" del segundo tiempo todavía no había podido sacarle un gol de ventaja. A partir de esto, tuvo que sacar a su mejor jugador para que se plante en medio de la cancha y trate de encarar a una defensa llamativa.

La gran figura del encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H fue el arquero de Cabo Verde, Vózinha, quien se lució con grandes atajadas. Durante todo el partido, la pelota estuvo bajo el dominio de los jugadores españoles, aunque siempre les faltó tener claridad en los últimos metros ante un rival que se había replegado muy bien con una línea de cuatro defensores y cinco mediocampistas que estaba dividida por muy pocos metros.