"Sos una negadora": se pudrió todo al aire de El Trece entre una importante conductora y su panelista

Fuerte pelea al aire en El Trece.

Un nuevo cruce televisivo sacudió la pantalla de El Trece. Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un tenso momento en vivo en La Mañana con Moria, en medio de un debate por la polémica que generó el curso online que lanzó Wanda Nara.

Cómo empezó la discusión

El debate se disparó luego de que Baby Etchecopar cuestionara con dureza a la mediática en una entrevista para el programa. Esas declaraciones generaron el rechazo inmediato de Callejón, que salió a bancar a Wanda: "A mí me indigna cuando se habla así de una mujer, es lo único que voy a decir. Wanda, te banco. La palabra grasa atrasa un montón", disparó la panelista, antes de sumar que "los dos progenitores" tienen responsabilidad en la disputa familiar de la empresaria y que "los derechos de la madre no se tocan".

Moria Casán se cruzó con Callejón.

La frase de Moria que encendió la mecha

Fue en ese momento cuando Moria Casán tomó la palabra y le bajó el tono a la defensa de su compañera: "Está enojada la Callejón. No tenés que lamentar nada, es tu opinión", lanzó, para después ir más a fondo. Según la conductora, Callejón trasladaba el debate a su historia personal cada vez que se mencionaba el concepto de "psicópata narcisista", algo que —a su entender— condicionaba su mirada sobre el caso.

Ahí llegó el momento más filoso del cruce. Moria le retrucó a su panelista: "Escuchame Fernanda, ya sabemos que si te nombran la palabra 'psicópata narcisista' enloquecés. Metes tus problemas". Callejón lo negó, pero la conductora redobló la apuesta con la frase que se viralizó al instante: "¿Cómo que no los metés? Sos una negadora social, nena. Yo soy una feminista de la primera época, que vos todavía no habías nacido. En boca de mentiroso todo se vuelve dudoso".

La respuesta de Callejón

La actriz no se quedó callada: "Perdoname, pero no. Yo no soy ninguna negadora social. Tengo 60 años ya, Moria. Cada uno tiene su mirada y es respetable. Vos dijiste que me tocó una fibra, obvio porque es de público conocimiento lo que me pasó", respondió, en alusión directa a su propia causa judicial. Moria, ya cansada del ida y vuelta, cerró el tema en vivo: "No estábamos hablando de tu causa, estábamos hablando de lo de Wanda, pero okey, te toca todo".