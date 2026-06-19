Una figura del Mundial 2026 le dio una patada a un camarógrafo y luego tuvo un tierno gesto

En pleno Mundial 2026, Abdukodir Khusanov protagonizó un impactante accidente con un camarógrafo y luego tuvo un gesto que recorrió el mundo.

El Mundial 2026 dejó una de sus imágenes más impactantes durante el duelo entre Uzbekistán y Colombia. Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City y figura de la selección uzbeka, lesionó accidentalmente a un camarógrafo mientras perseguía a Luis Díaz. La escena generó preocupación inmediata, pero horas después la historia sumó un capítulo emotivo entre los proagonistas que se volvió viral.

La jugada se dio durante un tramo de alta intensidad del partido entre Uzbekistán y Colombia en el primer tiempo. En su intento por detener una corrida de "Lucho" Díaz, Khusanov salió despedido hacia uno de los sectores cercanos al campo de juego y terminó impactando y pegándole con la pierna contra un camarógrafo que trabajaba a pocos metros de la línea lateral.

La violencia del choque provocó momentos de tensión en el estadio. El trabajador de prensa quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia inmediata por parte del personal médico de la FIFA. La tensión aumentó cuando se decidió trasladarlo en ambulancia para realizar estudios y descartar lesiones de mayor gravedad.

Afortunadamente, las noticias posteriores trajeron alivio para todos los involucrados, ya que el profesional se recupera favorablemente de una lesión en una de sus piernas y permanece bajo observación médica mientras continúa con su rehabilitación.. La Federación de Fútbol de Uzbekistán informó que logró establecer contacto con el camarógrafo, cuya identidad no fue difundida públicamente, y una parte de la delegación fue a visitarlo al hospital.

El gesto de Abdukodir Khusanov que se volvió viral

Más allá de la visita institucional, Khusanov decidió tener un gesto personal con el camarógrafo. El defensor uzbeko le envió la camiseta que utilizó durante el partido frente a Colombia, un encuentro especialmente significativo para él, ya que representó su estreno en una Copa del Mundo.

El regalo de Khusanov al camarógrafo, luego del fuerte choque en el partido.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la dedicatoria que escribió sobre la prenda. Con un mensaje simple pero contundente, el futbolista dejó estampadas las palabras: “I'm sorry” (“Lo siento”). La imagen de la camiseta firmada comenzó a circular rápidamente en redes sociales y recibió elogios de aficionados de distintas partes del mundo, que valoraron la actitud del jugador tras el accidente.

Para Khusanov, el encuentro frente a Colombia era uno de los momentos más importantes de su carrera. El zaguero del Manchester City llegó al Mundial 2026 como una de las grandes referencias de Uzbekistán y con la expectativa de ayudar a su selección a competir al máximo nivel en el torneo más importante del fútbol internacional.

Sin embargo, el partido quedó inevitablemente marcado por el accidente con el camarógrafo, una situación que generó angustia en el momento pero que terminó encontrando un desenlace mucho más positivo de lo que inicialmente se temía. La reacción posterior del futbolista también permitió mostrar una faceta humana que fue ampliamente destacada por los medios y los aficionados.

Uzbekistán y Colombia, protagonistas de una de las historias del torneo

Más allá del resultado deportivo, el duelo entre Uzbekistán y Colombia dejó una de las historias más comentadas de la Copa del Mundo. El accidente protagonizado por Abdukodir Khusanov recordó los riesgos que existen alrededor del espectáculo y el trabajo de quienes forman parte de la cobertura de un evento de semejante magnitud.

Al mismo tiempo, el gesto del defensor uzbeko ayudó a transformar una situación preocupante en una muestra de empatía y respeto que trascendió el fútbol. En un Mundial 2026 cargado de emociones, la imagen de la camiseta firmada con un simple “Lo siento” se convirtió en uno de esos momentos que reflejan que, más allá de la competencia, también hay espacio para la solidaridad y los valores deportivos.