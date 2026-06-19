Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: designaron a un árbitro abogado y una alerta para el VAR

Argentina vs. Austria en el Mundial: árbitro abogado y una alerta para el VAR

La Selección Argentina enfrentará a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, partido que ya tiene terna arbitral confirmada. El colegiado en cuestión será el egipcio Amin Mohamed Omar, quien ya dijo presente en el segundo partido del torneo que Corea del Sur le ganó 2 a 1 a República Checa.

Ahora, quien también se desempeña como abogado, estará a cargo de este cotejo trascendental de la "Albiceleste" que viene de golear a Argelia con un triplete de Lionel Messi y se encendieron las alarmas por el VAR.

Quién es Amin Mohamed Omar, el árbitro abogado de Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

El árbitro nacido en Egipto tiene 40 años, trabaja en su país desde el 2013 y es internacional de la FIFA desde 2017. Su única experiencia en un certamen de estas características fue en 2019 cuando estuvo en la Copa del Mundo Sub 17 disputada aquel año en Brasil. El pasado 16 de junio le tocó estar en el segundo encuentro y dio la talla ya que no tuvo polémicas dejando una buena imagen entre surcoreanos y checos.

En cuanto a su desempeño en el verde césped, se lo destaca por la capacidad de aplicar de forma inteligente el posicionamiento y la regla de la ventaja. Esto ayudaría a mantener el ritmo de juego y darle fluidez en lugar de frenarlo, lo que lo haría más dinámico. En cuanto a quienes lo acompañarán, los dos jueces de línea serán compatriotas suyos, mientras que tanto el cuarto como el encargado del VAR serán españoles. Cabe destacar que, de acuerdo a cómo quede tanto Argentina como España en la fase de grupos, se podrían cruzar en 16avos de final.

La terna arbitral para Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

Cómo será la terna arbitral de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Árbitro : Amin Mohamed Omar (Egipto).

: Amin Mohamed Omar (Egipto). Jueces de línea : Mahmoud Abouelregal (Egipto) y Ahmed Hossam Taha (Egipto).

: Mahmoud Abouelregal (Egipto) y Ahmed Hossam Taha (Egipto). 4° árbitro : Alejandro Hernández (España).

: Alejandro Hernández (España). VAR: Diego Sánchez (España).

Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado austríaco tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 14 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, con el arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar. Días más tarde se verá las caras ante Jordania cerrando su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial