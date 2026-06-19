Mundial 2026: la árbitra que hizo historia como la segunda mujer en dirigir un partido en la Copa del Mundo

La estadounidense debutó este jueves.

El Mundial 2026 sigue sumando acontecimientos que lo convierten en una de las ediciones más novedosas en cuanto a diversos aspectos, desde el uso de la Inteligencia Artificial hasta el cambio en cuestiones claves del reglamento. En este sentido, este jueves se dio un suceso histórico en el Atlanta Stadium de los Estados Unidos, donde la segunda fecha del Grupo A se puso en marcha con el cruce entre República Checa y Sudáfrica.

Y es que el lunes pasado se anunció que la FIFA había designado a Tori Penso para encargarse de impartir justicia en el encuentro de los checos y sudafricanos, convirtiéndose así en la segunda mujer en arbitrar en una Copa del Mundo. De hecho, el primer registro lleva menos de cuatro años en los libros de historia, dado que el honor lo tuvo la francesa Stéphanie Frappart, encargada de cobrar en la goleada de Alemania sobre Costa Rica por 4-2 en Qatar 2022.

Nacida en Florida, Penso tiene una trayectoria de 13 años impartiendo justicia dentro de la cancha a nivel profesional, con el logro de haber sido la primera mujer en dirigir durante dos décadas en la MLS. Además, desde 2021, la estadounidense de 39 años se convirtió en internacional de la FIFA, lo que la habilita a usar el brazalete en cada una de sus presentaciones como jueza.

Ahora bien, la árbitra no estuvo sola en Atlanta, puesto que fue acompañada por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt en las líneas, mientras que los neozelandeses Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis completaron la terna. En cuanto a su actuación, Penso mantuvo el partido bajo control durante los 90 minutos de juego, aunque no escapó a la polémica la sanción del penal a favor de Sudáfrica.

Una mano en el área de un defensor checo fue cobrada por la colegiada, que revisó la jugada en el VAR y se mantuvo firme en su decisión, aunque analistas destacaron que era una mano sin intención. Independientemente de las opiniones, lo cierto es que fue una pena clave para el resultado final del partido, que terminó en un 1-1 y dejó a Corea del Sur y México a un paso de la clasificación a los dieciseisavos de final.

Penso dirigió su primer Mundial.

Los resultados de la primera fecha del Mundial 2026