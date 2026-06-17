La FIFA celebra en Atlanta un acto para abordar el discurso de odio en el fútbol

Vista general de los trabajadores montando el logotipo de la FIFA en el campo antes del partido de Irak contra Noruega

La FIFA reunió el miércoles en Atlanta a futbolistas, responsables ‌políticos y expertos ‌en tecnología para debatir soluciones ante el discurso de odio en el deporte, en vísperas del Día Internacional contra el Discurso de Odio.

El evento, organizado conjuntamente con TikTok y el ​Ayuntamiento de ⁠Atlanta, puso de relieve el ‌Servicio de Protección en Redes ⁠Sociales de la FIFA, ⁠que ha revisado más de 250 millones de publicaciones desde su puesta en ⁠marcha y ha identificado más ​de 30 millones como ‌perjudiciales.

• Desde el 11 ‌de junio, el servicio ha eliminado ⁠388.000 publicaciones nocivas relacionadas con el Mundial, superando las 287.000 eliminadas durante de todo el torneo de ​2022.

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• ‌En 2025 se denunció ante las fuerzas del orden a 11 personas de siete países por abusos cometidos durante competiciones de la ⁠FIFA. Uno de los casos se remitió a la Interpol, informó anteriormente Reuters.

• Entre los ponentes se encontraban George Weah, expresidente de Liberia y Jugador Mundial de la FIFA de 1995, y ‌la exinternacional nigeriana Mercy Akide.

• "El fútbol no es solo un juego de azar, es un juego de unidad", dijo Weah, capitán honorario del Panel de ‌la Voz de los Jugadores de la FIFA.

• El acto se celebró en el ‌Centro Nacional ⁠para los Derechos Civiles y Humanos de Atlanta, antes ​del partido del Mundial entre la República Checa y Sudáfrica.

Con información de Reuters