La FIFA celebra en Atlanta un acto para abordar el discurso de odio en el fútbol

La FIFA reunió el miércoles en Atlanta a futbolistas, responsables políticos y expertos en tecnología para debatir soluciones ante el discurso de odio en el deporte, en vísperas del Día Internacional contra el Discurso de Odio.
El evento, organizado conjuntamente con TikTok y el Ayuntamiento de Atlanta, puso de relieve el Servicio de Protección en Redes Sociales de la FIFA, que ha revisado más de 250 millones de publicaciones desde su puesta en marcha y ha identificado más de 30 millones como perjudiciales.
• Desde el 11 de junio, el servicio ha eliminado 388.000 publicaciones nocivas relacionadas con el Mundial, superando las 287.000 eliminadas durante de todo el torneo de 2022.
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• En 2025 se denunció ante las fuerzas del orden a 11 personas de siete países por abusos cometidos durante competiciones de la FIFA. Uno de los casos se remitió a la Interpol, informó anteriormente Reuters.
• Entre los ponentes se encontraban George Weah, expresidente de Liberia y Jugador Mundial de la FIFA de 1995, y la exinternacional nigeriana Mercy Akide.
• "El fútbol no es solo un juego de azar, es un juego de unidad", dijo Weah, capitán honorario del Panel de la Voz de los Jugadores de la FIFA.
• El acto se celebró en el Centro Nacional para los Derechos Civiles y Humanos de Atlanta, antes del partido del Mundial entre la República Checa y Sudáfrica.
Con información de Reuters