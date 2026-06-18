Yan Diomandé, figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026, emocionó al mundo con una carta dedicada a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años.

El Mundial 2026 suele estar lleno de historias de superación, pero pocas resultan tan impactantes como la de Yan Diomandé. La figura de Costa de Marfil, quien es seguida por Liverpool de Inglaterra, decidió abrir una herida que aún permanece abierta y publicó una emotiva carta dedicada a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años. El delantero reveló detalles de una infancia marcada por las dificultades y explicó por qué cada partido que disputa en la Copa del Mundo tiene hoy un significado mucho más profundo.

A sus 19 años, Diomandé atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva en el Leipzig de Alemania y es pretendido por varios equipos poderosos de Europa. Sin embargo, detrás de su explosión futbolística se esconde una historia atravesada por el dolor. Tras el debut de Costa de Marfil en el Mundial 2026, el extremo compartió una carta abierta en The Players' Tribune dedicada a su hermana Roxane, quien murió a los 15 años después de asistir a una fiesta.

El futbolista explicó que eligió expresarse por escrito porque todavía no logra hablar públicamente sobre el tema. Su principal objetivo era que el mundo conociera quién fue la persona que más creyó en él desde niño. “Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa tu nombre”, escribió en uno de los pasajes más emotivos del texto.

Una infancia difícil en Abiyán y el sueño del fútbol

La historia de Diomandé comenzó lejos de los grandes estadios europeos. Creció en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, compartiendo techo con más de veinte familiares. En la carta recordó cómo se escapaba por las noches para mirar fútbol con el volumen del televisor al mínimo y cómo soñaba con seguir los pasos de Cristiano Ronaldo, su gran ídolo de infancia.

A los nueve años abandonó su hogar para ingresar en una academia cercana a la frontera con Ghana. Allí conoció una realidad todavía más dura. El hambre formaba parte de la rutina y, según relató, junto a otros chicos recurrían a pequeños robos de comida para poder alimentarse.

Entre todos esos recuerdos, hay uno que todavía conserva intacto: las papas hervidas con aceite, un plato humilde que sigue siendo su favorito porque le recuerda aquellos años de lucha.

Roxane, la persona que siempre creyó en él

En cada etapa de su crecimiento aparece la figura de Roxane. Mientras muchas personas dudaban de que pudiera triunfar en el fútbol, ella estaba convencida de que llegaría a lo más alto. Solía bromear con los amigos del barrio y les decía que no esperaran recibir regalos cuando su hermano se convirtiera en estrella, según expresó el propio Diomandé.

Roxane, hermana de Yan Diomandé. (Foto compartida por la familia a The Players Tribune).

Diomandé la definió como su primera representante y su principal apoyo emocional. Incluso cuando emigró a Estados Unidos con apenas 15 años y sin dominar el idioma inglés, Roxane siguió acompañándolo a la distancia. Era la persona que escuchaba sus preocupaciones y lo ayudaba a sobrellevar la adaptación a una nueva vida.

El llamado que cambió su vida para siempre

El camino hacia el profesionalismo estuvo lleno de obstáculos. Pasó pruebas en clubes como Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos y Crystal Palace, pero ninguno decidió incorporarlo. También recibió negativas de equipos filiales de la MLS y llegó a regresar a África cuando expiró su visa.

Finalmente, Leganés le abrió las puertas del fútbol profesional y parecía que todo empezaba a encaminarse. Sin embargo, poco después de debutar ante Real Madrid recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre.

Desde Costa de Marfil le informaron que Roxane había fallecido tras asistir a una fiesta. Según le comunicaron, alguien habría introducido una sustancia en su bebida y nunca volvió a despertar. La noticia fue tan devastadora que el futbolista confesó haber quedado completamente en shock. “No sé si quiero saber exactamente qué pasó”, admitió tiempo después.

El dolor tardó semanas en salir a la superficie. Diomandé contó que recién pudo llorar cuando marcó su primer gol como profesional frente al Espanyol. En ese momento, toda la carga emocional acumulada terminó explotando.

Por eso, el Mundial 2026 representa mucho más que una competencia deportiva. Según remarcó en la carta, cada vez que salta al campo con la camiseta de Costa de Marfil siente que está cumpliendo una promesa. Quiere mantener viva la memoria de su hermana y convertir cada actuación en un homenaje.

La carta concluye con un recuerdo especialmente simbólico. Tras debutar ante Real Madrid, intercambió camiseta con Kylian Mbappé, uno de los jugadores que ambos admiraban cuando eran niños. Entonces recordó una frase que Roxane repetía entre risas: “Mbappé es muy bueno, pero vos vas a ser mejor”.

La carta de Diomandé a su hermana

Querida Roxane,

¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con el rotulador negro?

No conocíamos a ricos o pobres. Simplemente conocíamos la felicidad.

¿Recuerdas a 25 personas durmiendo en una casa en Abiyán? Mamá quería ver sus telenovelas. Todos los demás querían ver películas. ¿Recuerdas cómo siempre fingí que dormía y luego me metía en la sala de la tele después de medianoche? Pondría la tele muy baja. Como dos barras de volumen. Veía fútbol americano a oscuras y soñaba.

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¿Recuerdas cuando los adultos me vieron jugar al fútbol en la tierra y me apodaron “Roberto Carlos” por lo fuerte que disparaba? ¿Y recuerdas cómo estaba enfadada en secreto por eso, porque CR7 era mi ídolo?

¿Recuerdas cuando fui a jugar tan lejos de casa? Tenía 9 años. Inter Foot Sud Comoé, justo cerca de la frontera con Ghana. Solo un niño pequeño. No sé si alguna vez te conté esta historia, pero los otros niños y yo solíamos ir al pueblo a robar patatas porque teníamos mucha hambre. Hicimos un “atraco al banco”. Dos niños distrayendo al dueño de la tienda y otros 18 niños saliendo corriendo con dos patatas. Ni siquiera eran buenas. Pero sabían increíble. Jajaja. Sigue siendo mi comida favorita. Patatas hervidas con un poco de aceite. Me recuerda a aquellos tiempos.

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¿Recuerdas cuando compré mis primeras botas de fútbol de verdad y solía dormir con ellas? De pequeño, siempre jugaba con esas sandalias blancas de plástico. Incluso cuando vuelvo a casa ahora, sigo jugando con ellas. Es nuestra tradición.

¿Recuerdas cuando volvía a casa y les decías a mis amigos del barrio: “¿Por qué dejaste de entrenar? Yan no te va a comprar coches. Tienes que seguir trabajando.”

Tenías 10 años y ya eras mi agente.

¿Recuerdas cómo solíamos sentarnos y soñar con mudarnos a Francia? Cómo íbamos a ir de compras y tener nuestro propio piso y yo iba a ser un futbolista rico con coches y una casa grande, y no tendrías que preocuparte por nada. Tú eras quien siempre creía que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían.

¿Recuerdas cuando me mudé a Estados Unidos para el instituto a los 15 años y echaba tanto de menos mi hogar? No supe lo que decían durante meses. Me sentaron junto a un niño francés, y él intentó traducir todo lo que decía la profesora. ¿Recuerdas cuando te llamé diciendo: “No te lo vas a creer, los niños aquí discuten con los profesores”.

En casa, sabes que ni siquiera nos atreveríamos a parpadear ante nuestros mayores.

¿Recuerdas cuando no podía creer que los niños fumaran después del colegio?

Solías decir que sonaba como si estuviera en una serie de televisión americana.

¿Recuerdas cuando me juzgaron en Bournemouth? ¿En Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace? Eze y Olise incluso se acercaron a mí después de un entrenamiento y me dijeron: “Eh, chaval, eres muy bueno”.

Pero aún así no me firmaron.

Ni siquiera los equipos B de la MLS me querían. Ni siquiera sabía por qué. Nunca me dieron una razón. Los adultos se encargaron de todo. Me llevaban por toda Europa y todo el mundo decía que no.

Mi visado había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos.

Fuiste tú quien nunca dejó de creer. Unas semanas después, firmé por Leganés y lloramos de forma diferente.

Eso fue cuando yo tenía emociones. Ahora, no siento nada. Es como si ni siquiera fuera humano. Desde que moriste, estoy en blanco.

Ni siquiera creo que derramara una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Estaba en shock.

Fue unas semanas después de que debutara con el Leganés. ¿Quién debuta a los 18 contra el Real Madrid? Era demasiado loco. Fue un sueño.

Y entonces fue una pesadilla. Alguien no paraba de llamarme desde casa. Me molestó. No entendía por qué seguían llamándome.

Contesté y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Justo...

“Tu hermana se ha ido.”

“¿Qué?”

“Murió”.

“¿De qué hablas?”

“Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca se despertó. Se ha ido”.

Tenías 15 años.

15.

Nunca obtuve respuestas. No sé si quiero saber por qué. Quizá era celos. Quizá sea algo que ocurre en nuestro país. Quizá podría haberte protegido. No lo sé.

Intento confiar en el plan de Dios. Es todo lo que puedo hacer. No intento olvidar, porque sé que no lo voy a olvidar. Lo único que puedo hacer es usar el dolor para esforzarme más y hacer todo lo que soñamos.

Escribí esto porque no puedo hablar de ello. Escribí esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que sigas viviendo. Me aseguraré de que todos sepan tu nombre. En todo el mundo.

Todo lo que hago en un campo de fútbol, es para ti.

Han pasado tantas cosas desde la última vez que te vi... Ni siquiera lo creerías. No sé si me lo creo.

¿Sabes qué es una locura? Después de mi debut contra el Madrid, de hecho cambié camisetas con Mbappé. ¿Recuerdas cuando lo veíamos en la tele y decías: “¿Mbappé? Sí, es bueno. Pero mi hermano es mejor”.

Me equivoqué en una cosa. No quiero ser rico. Veo lo que le hace a la gente, incluso a la familia. Cuando estaba en Leganés, todo lo que ganaba lo enviaba a casa. Llegó un punto en el que ya ni siquiera quería dinero. Era solo una carga. Nunca dejaron de preguntar. Supongo que ya pensaban que era millonario. Ni siquiera tenía piso. Vivía en el campo de entrenamiento, en una habitación sin televisión. Solo fútbol y sueño, fútbol y sueño.

No quería una casa grande. No quería coches. Solo quería darlo todo en el fútbol. Todo para demostrar al mundo que mi hermana tenía razón...

Ja... Te parecerá gracioso.

Cuando me mudé para jugar al RB Leipzig, siempre llegaba tarde. Bueno, no tarde. Pero llegué a tiempo, lo que en Alemania significa que llegas muy tarde.

Así que ya sabes lo que hice después. Empecé a llegar 90 minutos antes a todo. Yo llegaba tan temprano todo el tiempo que los chicos empezaron a llamarme “El Alemán”.

Siempre tengo que pasarme de la dos. No tengo ningún frío. Siempre decías eso.

El campo es el único lugar donde me siento en casa ya. Es el lugar donde me siento tranquilo y puedo hablar contigo. Solo desearía que siguieras aquí para poder decírtelo... Lo conseguimos.

Todo lo que dijiste se cumplió.

Mañana nos vamos al Mundial. De verdad. Tu hermano va a jugar para Costa de Marfil, como Drogba, como Yaya, como Gervinho.

Ni siquiera lo veo como un juego. Lo veo como un escenario. Esta es mi oportunidad de mostrar al mundo entero lo que viste en mí. Cada vez que marque, me aseguraré de que todos sepan tu nombre. Me aseguraré de que no se olviden de ti.

Siempre decías que podía ser mejor que Cristiano. Si lo veo allí, le saludo de tu parte.

Haré lo que predijiste, lo juro. Antes incluso de tener botas de verdad, le decías a todo el mundo: “Mi hermano va a ser el mejor del mundo.”

Demostraré que tenías razón, o moriré intentándolo.

Tu hermano,

Yan.