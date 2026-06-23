Ronaldo bate récords y lleva a Portugal a una victoria 5-0 sobre Uzbekistán

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal vs. Uzbekistán

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar ‌en seis mundiales ‌y en el máximo goleador histórico de Portugal en las fases finales del Mundial, tras anotar el martes dos goles en la contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán, en ​el Grupo ⁠K en Houston.

El jugador de ‌41 años llevaba diez partidos ⁠sin hacer goles en ⁠grandes competencias, pero al disponer de tiempo y espacio en el área, se ⁠mostró letal a la hora ​de castigar a Uzbekistán, ‌elevando su cuenta total ‌en mundiales a diez goles ⁠y superando así a Eusebio en la lista histórica de Portugal.

El primer gol de Ronaldo, en el ​minuto ‌seis, fue un remate impecable a la entrada del área chica que se coló en el primer palo, tras un centro ⁠raso desde la derecha de João Cancelo. Luego aprovechó un pase perfecto de Bruno Fernandes para anotar el segundo con un suave toque a la salida del portero rival.

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Entre esos dos ‌tantos, Nuno Mendes marcó un magnífico gol de falta, mientras que el desafortunado arquero de Uzbekistán, Abduvohid Nematov, no pudo despejar tras un tiro de ‌esquina que había dado en un compañero e introdujo el balón en su ‌propia portería. ⁠Rafael Leão añadió el quinto gol en los últimos compases ​ante un estadio lleno con 68.777 aficionados.

Con información de Reuters