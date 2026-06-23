Ver Colombia vs. RD Congo en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV del Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Yoane Wissa, jugador de RD del Congo celebra gol en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Molly Darlington/Getty Images)

La Copa del Mundo 2026 continúa y la expectativa se traslada por completo al Grupo K, donde se producirá un enfrentamiento decisivo para el destino de la zona. El seleccionado de Colombia medirá fuerzas ante el sorprendente y atlético conjunto de la República Democrática del Congo, en un cotejo donde los cafeteros buscarán una victoria clave para afianzar su liderato. Este atractivo cruce se llevará a cabo el próximo martes 23 de junio de 2026 a las 23:00 horas de Argentina en el imponente Estadio de Guadalajara (Estadio Akron), en México.

Las amenazas de ver el partido por sitios ilegales

A raíz del enorme entusiasmo que despierta la presentación del combinado sudamericano en esta crucial jornada mundialista, las propuestas de enlaces alternativos en internet proliferan de forma masiva en múltiples redes sociales. Pese a esto, intentar seguir los noventa minutos de juego en vivo mediante portales clandestinos como Fútbol Libre o la aplicación Xuper TV representa una elección sumamente peligrosa debido a su naturaleza ilegal. Estos servidores retransmiten imágenes de forma pirata, operando completamente al margen de las normativas internacionales de propiedad intelectual y sin abonar los derechos comerciales obligatorios establecidos por la FIFA.

Al volcarse por estas opciones fraudulentas, el público pone en severo peligro la integridad informática de sus respectivos equipos de uso diario. Estas plataformas piratas suelen ser utilizadas por los ciberdelincuentes como eficaces anzuelos para la distribución masiva de virus y sistemas espías. Quienes ingresan a estos sitios web se exponen directamente a la clonación fraudulenta de tarjetas de crédito, la pérdida de contraseñas de correos electrónicos y hackeos de perfiles personales.

Selección de Colombia celebra un gol. (Crédito de foto: Selección de Colombia)

Plataformas habilitadas para alentar con absoluta seguridad

Para deleitarse con el partido entre sudamericanos y africanos con una nitidez visual óptima y con total confianza en el cuidado de la información personal, los aficionados en Argentina cuentan con diversas alternativas de primer nivel que operan dentro del marco de la ley. Las cadenas que poseen las licencias de retransmisión aseguran una estabilidad técnica impecable para los usuarios, análisis profesionales con periodistas destacados y una navegación digital blindada frente a las habituales estafas de la red de internet.

El emocionante partido estará disponible en directo a través de la pantalla de DSports y mediante su servicio virtual DGO. De igual manera, los usuarios de dispositivos móviles y televisores inteligentes podrán optar por la moderna plataforma de streaming de Paramount+. Por último, la conocida grilla de Flow y la tradicional transmisión de TyC Sports (junto a su alternativa TyC Sports Play) emitirán el juego completo en vivo y en alta definición.