Por la llegada del invierno 2026: realizan una fogata gigante y con entrada gratis en la ciudad de Buenos Aires

El próximo sábado 27 de junio llega el invierno 2026 a la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires se celebrará el cambio de estación con una fogata gigante. Se trata de una nueva edición de Luz de Fuego, una fogata comunitaria y totalmente gratis que invita a celebrar el Día de San Pedro y San Pablo para reunirse y quemar lo malo para dejarlo atrás.

Fogata gigante en la ciudad de Buenos Aires: a dónde es y cómo participar

La fogata gigante de "Luz de Fuego" se realizará el próximo sábado 27 de junio desde las 16.00 hs. Se trata de un evento que se realiza hace más de 30 años, de manera comunitaria en Parque Avellaneda. En concreto, hay activaciones artísticas y se realiza una caravana en la que se van sumando los vecinos y se transporta al Fantoche de las Miserias para finalizar con la gran quema.

Durante la fogata se suele quemar aquello que se quiere dejar atrás. "Queremos que esta fiesta siga destacándose como una experiencia de alegría y que la acción de quemar las miserias nos devuelva la esperanza", sostuvieron desde la organización.

Y solicitaron mantener un clima agradable durante el evento. "Sabemos que la Fogata dejó de ser un evento solamente del barrio, convocando a una multitud de personas. Recomendamos a quienes vengan a compartir la Fogata de este año que lo hagan con responsabilidad, priorizando siempre el trato amable y sosteniendo un clima de encuentro y sana convivencia".

Cómo es el cronograma de la caravana por la Fogata de San Pedro y San Pablo

Antes de la fogata gigante se realiza una caravana en la que personas se suman a medida que se avanza por el barrio. El detalle del cronograma es el siguiente: