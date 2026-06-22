Pronóstico y estadísticas de Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

Noruega y Senegal cierran la segunda jornada del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un partido de alta tensión que se disputará este lunes en el New York New Jersey Stadium. Las realidades tras el debut marcan necesidades opuestas: los europeos buscan sellar su clasificación anticipada a la siguiente ronda, mientras que el combinado africano arranca con la obligación imperiosa de sumar para no quedar al borde de la eliminación.

El conjunto nórdico cumplió con las expectativas en su estreno absoluto y aplastó por 4 a 1 a Irak, ratificando su extraordinario poder de fuego. Por el contrario, los Leones de la Teranga no pudieron contener la jerarquía colectiva de Francia y cayeron por 3 a 1, un resultado que los dejó sin margen de error de cara a las últimas dos fechas.

Las campañas recientes exponen un presente demoledor para la escuadra escandinava. Noruega arriba a este compromiso sosteniendo una racha impresionante de regularidad, con un registro de siete victorias, dos empates y una sola derrota en sus últimas diez presentaciones. El elenco conducido por Ståle Solbakken encadenó un funcionamiento ofensivo temible, marcando una gran cantidad de goles en el plano europeo y sosteniendo esa inercia en la jornada inaugural del torneo.

Por el bando de Senegal, el balance numérico en su decena de partidos más recientes refleja un andar más irregular y con dificultades para consolidar los partidos ante rivales de peso. El seleccionado cosechó cuatro triunfos, tres empates y tres caídas en su racha previa. El cuerpo técnico necesita ajustar con urgencia la solidez en el retroceso defensivo, una falencia que pagaron caro ante los delanteros galos.

En la faceta ofensiva, la gran carta de peligro escandinava está bajo el mando de su temible delantero Erling Haaland, quien debutó en las redes mundialistas con un doblete ante Irak y estiró su racha goleadora personal con la selección. Por el lado de Senegal, el extremo Ibrahim Mbaye viene de hacer historia en la primera jornada al convertirse en el anotador africano más joven en la historia de los Mundiales tras marcarle a Francia, sumándose como una variante de peligro a la jerarquía de su emblema, Sadio Mané.

Ficha del partido: Noruega vs. Senegal