Noruega vs. Senegal: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Noruega y el combinado de Senegal se enfrentarán este lunes 22 de junio a partir de la 21 hs (horario argentino) en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro será en el New York New Jersey Stadium y es clave para el Grupo I.

Los europeos llegan con el ánimo por las nubes tras golear a Irak por 4-1 con una destacada actuación de su máxima figura, mientras que el elenco africano necesita sumar puntos luego de caer derrotado por 3-1 ante el poderoso seleccionado de Francia.

Noruega vs.Senegal: quién gana el partido

Tras analizar el desempeño técnico y las habilidades futbolísticas individuales, la inteligencia artificial aseguró que Noruega se perfila como el ganador del encuentro, con una tendencia inclinada hacia un resultado de 2 a 1 en favor de los escandinavos.

Para la IA, Noruega será el gran ganador del partido de este lunes

Pese a que se prevé un desarrollo sumamente disputado y físico, la balanza de las probabilidades se inclina hacia el lado europeo, principalmente por la contundencia de sus individualidades en ataque y la dinámica de su mediocampo.

A nivel individual, una de las grandes ventajas es el momento extraordinario de Erling Haaland, el atacante del Manchester City viene de convertir un doblete frente a Irak. Además, la IA subraya que la generación de juego comandada por Martin Ødegaard en el eje central le otorga a Noruega una fluidez creativa superior, capaz de desarticular el bloque defensivo senegalés que lidera el experimentado Kalidou Koulibaly.

Por el lado de Senegal, está la obligación de encontrar el triunfo tras la derrota inicial. Si bien la presencia de Sadio Mané y Nicolas Jackson en la delantera representa una amenaza latente para la zaga noruega —la cual ha evidenciado ciertas licencias defensivas al encajar goles en varios de sus últimos compromisos—, los espacios que concederán los Leones de la Teranga en el retroceso ante las transiciones rápidas de Alexander Sørloth y Antonio Nusa serán determinantes.

En resumen, no solo la jerarquía individual del combinado noruego augura la victoria europea, sino también los antecedentes previos, ya que completaron una fase clasificatoria impecable con puntaje ideal que será clave en el encuentro de hoy.