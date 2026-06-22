Quién es la novia de Kylian Mbappé: se trata de Ester Expósito, pareja del futbolista francés

El delantero francés, considerado una de las máximas figuras del fútbol mundial, despertó una enorme repercusión por los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Ester Expósito.

Kylian Mbappé es una de las máximas estrellas del fútbol mundial y cada aspecto de su vida genera interés entre los fanáticos. En los últimos meses, el delantero francés volvió a ocupar titulares por cuestiones personales, luego de que crecieran los rumores sobre su relación con Ester Expósito, una de las actrices españolas más populares de la actualidad.

El romance que sorprendió al mundo del deporte y el espectáculo

La vida sentimental de Kylian Mbappé suele mantenerse lejos de la exposición mediática. Sin embargo, a comienzos de 2026 comenzaron a circular imágenes que despertaron todo tipo de especulaciones sobre un posible vínculo con una reconocida figura del entretenimiento español.

Las versiones cobraron fuerza después de que ambos fueran vistos compartiendo una cena en París a finales de febrero. Aquella aparición pública generó una inmediata repercusión en medios europeos y redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a analizar cada detalle del encuentro.

Con el paso de las semanas, las señales se multiplicaron. Distintas fotografías los mostraron disfrutando de viajes y escapadas en destinos exclusivos como Cerdeña e Ibiza, alimentando aún más las versiones sobre una relación sentimental.

Quién es Ester Expósito, la actriz vinculada a Kylian Mbappé

La mujer señalada como pareja de Kylian Mbappé es Ester Expósito, actriz española que alcanzó fama internacional gracias a su participación en la exitosa serie de Netflix Élite.

Nacida en Madrid, Expósito se convirtió en una de las intérpretes jóvenes más reconocidas de Europa tras dar vida al personaje de Carla Rosón, uno de los más populares de Élite. Su participación en la serie se extendió entre 2018 y 2020, y posteriormente retomó el papel en Élite: Historias Breves, un spin-off de la ficción original.

Además de su trabajo en televisión, también formó parte de películas distribuidas por Netflix, entre ellas Cuando los ángeles duermen y Tu hijo, consolidando una carrera que trascendió las fronteras de España.

El fenómeno de Ester Expósito en redes sociales y la moda

Más allá de su trayectoria como actriz, Ester Expósito logró construir una enorme comunidad digital. Gracias a la popularidad alcanzada con Élite, se transformó en una de las celebridades españolas más influyentes en redes sociales.

Con más de 26 millones de seguidores en Instagram, figura entre las personalidades más seguidas de habla hispana. Su alcance internacional llamó la atención de importantes firmas de lujo, que la incorporaron como embajadora e imagen de campañas globales.

A lo largo de los últimos años colaboró con marcas de prestigio como Yves Saint Laurent y, en 2021, fue presentada como imagen de Dolce & Gabbana, reforzando su presencia dentro de la industria de la moda.

Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que alimentó las versiones sobre una relación sentimental.

Cómo es la relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito

Aunque ninguno de los dos suele compartir detalles de su intimidad, las apariciones públicas permitieron confirmar que existe una estrecha relación entre ambos. Tanto Kylian Mbappé como Ester Expósito mantienen agendas cargadas debido a sus respectivas carreras, pero encontraron espacios para compartir viajes y momentos lejos de los focos.

La combinación entre una de las mayores figuras del fútbol internacional y una actriz con gran reconocimiento global convirtió a la pareja en uno de los vínculos más comentados de 2026.

Mientras el delantero francés continúa escribiendo su historia en la élite del deporte, la actriz española sigue consolidando su carrera artística y su influencia en el mundo de la moda. Juntos forman una pareja que concentra la atención tanto de los seguidores del fútbol como de los fanáticos del entretenimiento.