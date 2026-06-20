Mbappé, el nuevo DT de Francia: polémica por su rol en los entrenamiento

El delantero generó opiniones divididas tras conocerse el rol que ocupa en los entrenamientos.

La llegada de la Selección de Francia al Mundial estuvo rodeada de varios comentarios sobre la forma en la que Kylian Mbappé se preparó y mucho más cuando se conoció el rol que dispone en los entrenamientos. Uno que lo estaría colocando por encima del resto de sus compañeros y con una posición muy similar a la de un entrenador.

Hay que recordar que el delantero francés estuvo de vacaciones junto a Ester Expósito a días de que se produjera el debut frente a Senegal, que culminó con un 3-1 en el marcador y con un doblete del jugador. Uno de ellos fue un tremendo disparo de media distancia que fue imposible de rechazar para el arquero africano.

Una de las características de este Mundial es que la FIFA le permitió a los medios poder ingresar a los entrenamientos a pesar de lo que los equipos pretendan. Esto da como resultado algunas imagenes muy llamativas. La más particular de todas es que Mbappé fue visto en una posición de observador del ensayo de fútbol. Algo que, por lo general, cuenta con la presencia del entrenador y los video analistas que captan imagen para luego corregir detalles en las charlas técnicas.

"Para ver mejor. ¿Lo ves? Si hubiera estado colocado allí, no habría que había fuera de juego", expresó el delantero. Las imagenes exponen cómo el resto del plantel ensaya diferentes tipos de movimientos. Algunos comentarios en las redes sociales tomaron el accionar del delantero como polémico, pero otros consideraron que se trata de una clara actitud de un ganador que busca superarse en cada momento.

Dejando de lado las opiniones, la decisión de Mbappé de subirse a un andamio y observar la práctica con una mirada totalmente distinta es algo para destacar porque busca tomar conocimientos que le pueden ayudar de gran manera a mejorar su juego. Uno de los efectos que se desprende es la manera en la que se posiciona en el campo con el fin de sacar ventaja de las líneas defensivas y poder hacer uso de su velocidad que le permita recorrer metros en soledad.

Dembélé salió en defensa de Mbappé

La prensa internacional fue muy crítica con Kylian Mbappé por sus minivacaciones en la previa del Mundial cuando el equipo se encontraba en viaje hacia la concentración en Estados Unidos. También se llegó a señalar que Didier Deschamps no tenía autoridad y quedaba subordinado a lo que el delantero determinara como correcto para el funcionamiento del equipo.

Sin embargo, Ousmane Dembélé enfrentó a los medios y defendió a su compañero. «Han sido muy injustos con él. Se pasan un poco con las críticas a Kylian, porque es un jugador increíble», sostuvo. «Es una persona estupenda fuera del campo. A veces se pasan con las críticas solo porque ​se trata de ‌Kylian Mbappé. No hay que ser tan duro con él. Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube la media, si no se la pone… Es demasiado. Porque sigue siendo un ser humano y es un jugador de una calidad excepcional», agregó.

Hay que recordar que se llegó a mencionar que Mbappé estaba enemistado con N’Golo Kanté por una secuencia en donde no se produce un saludo en un amistoso previo al Mundial. No obstante, ninguno de los protagonistas del hecho dio declaraciones al respecto y, con el paso de los días, el rumor comenzó a perder fuerza.