Video: el golazo de Mbappé para el 3 a 1 de Francia ante Senegal en el Mundial

El golazo de Mbappé para el 3 a 1 de Francia ante Senegal en el Mundial

Kylian Mbappé marcó un nuevo gol en la victoria de Francia por 3 a 1 ante Senegal en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El delantero del Real Madrid selló la goleada ante los africanos en el debut mundialista en el que además abrió el marcador a los 20 de la segunda mitad. De esta manera, no sólo igualó a Olivier Giroud como el máximo artillero de su seleccionado, sino que lo superó e hizo lo propio con Lionel Messi en copas del mundo.

El nacido en París, de 27 años, ya ganó el trofeo en Rusia 2018 siendo la principal estrella y guió a los "Blues" a la final de Qatar 2022 donde cayó a manos de la Selección Argentina en Lusail. Este martes 16 de junio volvió a pisar fuerte y marcó por duplicado en el triunfo francés que lo posiciona de buena manera pensando en lo que se viene. Es que, el lunes 22, se verán las caras con Irak y cuatro días más tarde harán lo propio contra Noruega.

El gol de Mbappé para el 3 a 1 de Francia ante Senegal

Los números de Mbappé con la Selección de Francia

Partidos jugados : 99.

: 99. Goles : 58.

: 58. Asistencias : 40.

: 40. Títulos: Mundial Rusia 2018 y Nations League 2021.

El primer gol de Mbappé para el 1 a 0 de Francia ante Senegal

Qué récord puede romper Mbappé en el Mundial 2026

En el caso de que su racha goleadora siga adelante en la Copa del Mundo, el delantero del Real Madrid podría igualar e incluso superar al alemán Miroslav Klose que acumula 16 tantos en la historia del torneo siendo el máximo artillero. Este último superó al brasileño Ronaldo Nazario, quien quedó con 15 y a Gerd Müller con 14, a quien Mbappé empató. Quien también puede romper este récord en el Mundial es nada más y nada menos que Lionel Messi, quien hoy acumula 13.

El fixture de Francia en el Mundial 2026

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).

vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+). Francia vs. Irak – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

vs. Irak – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+). Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

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