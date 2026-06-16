Video: el gol de Mbappé para Francia vs. Senegal en el Mundial 2026 con el que igualó a Messi

El gol de Mbappé para Francia ante Senegal

Kylian Mbappé abrió la cuenta para Francia ante Senegal en el debut del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El delantero del Real Madrid quedó mano a mano con el arquero senegalés y definió para abrir el marcador a los 20 de la segunda mitad. Poco después de que el árbitro no sancione un penal para los de Didier Deschamps, el atacante estrella marcó el primer gol de la jornada.

Así, igualó la marca de 13 goles de Lionel Messi en Copas del Mundo. Otro detalle no menor es que empató también a Oliver Giroud como el máximo goleador de la selección francesa con 57 tantos y con todavía certamen por delante. A su vez, superó la marca de Pelé con 12 gritos, la cual compartía hasta la final de Qatar 2022. Cabe destacar que en la segunda fecha jugarán ante Irak y cerrarán la fase inicial contra Noruega con la ilusión de avanzar a 16avos de final para consagrarse tal como lo hicieron en Rusia 2018.

El gol de Mbappé para el 1 a 0 de Francia ante Senegal por el Mundial 2026

El segundo gol de Francia ante Senegal por el Mundial 2026

Los números de Mbappé con la Selección de Francia

Partidos jugados : 99.

: 99. Goles : 57.

: 57. Asistencias : 40.

: 40. Títulos: Mundial Rusia 2018 y Nations League 2021.

Qué récord puede romper Mbappé en el Mundial 2026

En el caso de que su racha goleadora siga adelante en la Copa del Mundo, el delantero del Real Madrid podría igualar e incluso superar al alemán Miroslav Klose que acumula 16 tantos en la historia del torneo siendo el máximo artillero. Este último superó al brasileño Ronaldo Nazario, quien quedó con 15 y a Gerd Müller con 14. Quien también puede romper este récord en el Mundial es nada más y nada menos que Lionel Messi, quien hoy acumula 13.

Cuándo es el próximo partido de Francia en el Mundial 2026

Después de la victoria ante Senegal por 3 a 1, el equipo de Didier Deschamps se medirá ante Irak por la segunda fecha de la fase de grupos. El duelo en cuestión tendrá lugar el lunes 22 de junio desde las 18 horas de nuestro país en Philadelphia. Por otro lado, en el tercer cruce se medirá ante Noruega cuatro días más tarde en el Gillette Stadium de Boston.

El fixture de Francia en el Mundial 2026