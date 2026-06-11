Se pudrió en la Selección de Francia: Deschamps defendió a Mbappé de las críticas

El delantero es el blanco de todas las críticas a días de que su equipo debute en el Mundial.

El recorrido de la Selección de Francia a días del debut en el Mundial es bastante particular. Se mencionan varios problemas entre los jugadores y la federación, además de ciertas críticas. Uno de los más apuntados es Kylian Mbappé, que recibió el respaldo de Didier Deschamps. El entrenador hizo uso de la conferencia de prensa para dejar claro lo destacado que es el delantero dentro y fuera del campo de juego.

El atacante del Real Madrid se encuentra en el centro de los comentarios después de una secuencia donde no saluda a N’Golo Kanté y, en las últimas horas, se suma un viaje a España mientras la delegación francesa se encontraba rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, los medios lo mostraron junto a su novia por la calle de la capital madrileña. Algo que despertó bastante enojo entre los hinchas.

“Kylian es hoy nuestro capitán. Antes de asumir el brazalete, supo escuchar y observar. Él no ejerce el liderazgo de la misma forma que Hugo Lloris. No tienen el mismo carácter ni la misma personalidad. Hugo, afortunadamente para él, vivía al margen de todo el ruido extradportivo. El gran público no lo entendería. Pero él asume ese liderazgo a la perfección, tanto fuera como dentro del terreno de juego”, expresó Deschamps.

“Como las expectativas sobre él son altísimas, él hace todo lo posible junto a sus compañeros para que las cosas salgan bien. Sobre las críticas, él ya ha tenido la oportunidad de dar su postura. Que los aficionados del Real Madrid estén descontentos y cuestionen los resultados es perfectamente normal. Puede que no sea plato de buen gusto, pero los futbolistas de élite saben que eso es así“, agregó.

Por otro lado, el medio francés L’Équipe expuso una interna dentro del vestuario en la que Ousmane Dembélé le habría reprochado a Kylian Mbappé que se comprometa un poco más al momento de marcar, debido a que sería el único que retrocede para recuperar el balón. Algo que había provocado su salida del PSG, ya que Luis Enrique pretende un equipo comprometido tanto en la defensa como en el ataque.

“Él convive con la crítica, está preparado para ello, ya sea justa o injusta. Luego están los hechos, su rendimiento individual. Cuando el Real Madrid no gana títulos, es evidente que él es tan responsable como el resto del plantel. Sin embargo, por el hecho de ser Kylian, se le exige y se le culpa todavía más. Y lo mismo ocurre en la selección francesa", culminó el entrenador.

Perdió su lugar de privilegio

A días de que el Mundial comience, la FIFA mostró las actualizaciones de posiciones dentro del ranking de selecciones y esto permitió apreciar que Francia cayó dos lugares, debido a que se encuentra en el tercer escalón, mientras que la Argentina quedó en el primer puesto, más después de haberle ganado por 3-0 a Islandia.

No obstante, la creencia popular señala que ocupar este sitio de privilegio en la previa del certamen es portador de mala suerte. Si se repasa a los últimos mejores ubicados, es posible apreciar que ninguno logró quedarse con el Mundial que se ponía en juego. Le sucedió a España en 2014, Alemania en el 2018 y al seleccionado francés en 2022.