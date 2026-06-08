Olise se luce antes del Mundial con un triplete en victoria de Francia sobre Irlanda del Norte

Amistoso internacional - Francia-Irlanda del Norte

​Michael Olise volvió a dar una muestra del impacto que podría tener en el Mundial al marcar ‌un triplete en la ‌victoria por 3-1 de Francia sobre Irlanda del Norte en un partido de preparación disputado en Lille, ocho días antes del inicio de su andadura en Estados Unidos.

El creativo, en plena forma, siguió consolidándose como una de las armas ofensivas de "Les Bleus", pero las ​preocupaciones defensivas de ⁠Francia persistieron cuatro días después de la derrota por ‌2-1 ante Costa de Marfil, ya que ⁠un equipo muy renovado dejó ⁠al descubierto sus debilidades en la zaga.

Francia debuta en el Mundial contra Senegal el 16 de junio en el ⁠Grupo I, antes de enfrentarse a Irak y ​Noruega.

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Didier Deschamps alineó lo que se ‌espera que sea su once ‌inicial para el debut de Francia en Nueva York, ⁠con Olise apoyando a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Désiré Doue en ataque, mientras que William Saliba formó pareja con Dayot Upamecano en el centro de ​la defensa.

"Les ‌Bleus" tuvieron un comienzo lento, con dificultades iniciales para romper un bloque defensivo compacto y bajo, creando pocas ocasiones claras antes de aumentar el ritmo y encontrar el camino del gol ⁠justo antes del descanso.

Doué irrumpió por la banda izquierda y encontró a Dembélé en el área. El disparo del delantero del París Saint-Germain fue desviado hacia Olise, quien empujó el balón a la red para dar la ventaja a Francia dos minutos antes del descanso.

Olise volvió a marcar cuatro ‌minutos después de la reanudación, enviando un remate de media volea al fondo de la red tras un mal despeje para duplicar la ventaja de Francia.

Los franceses, sin embargo, bajaron la guardia en defensa en algunos momentos y, ‌al igual que les había ocurrido contra Costa de Marfil, fueron castigados al contraataque cuando Patrick Kelly remató con fuerza ‌un centro ⁠de Shea Charles para recortar distancias.

Pero Olise fue implacable.

El jugador de 24 años sentenció el ​partido en el minuto 75, con un magnífico disparo con efecto que se coló por la escuadra.

(Reportaje de Julien Pretot, edición en español de Javier López de Lérida)