Debutó en un Mundial, convirtió dos goles y pidió perdón por su padre: la historia del sueco Yasin Ayari.

Yasin Ayari dejó una de las postales más llamativas de la primera fecha del Mundial 2026 durante el duelo entre Suecia y Túnez por el Grupo F: a los siete minutos del primer tiempo, el futbolista del combinado escandinavo aprovechó una mala salida del arquero Abdelmouhib Chamakh, controló en el borde del área tras un rebote y soltó un tremendo disparo para abrir el marcador. Sin embargo, el volante de 22 años no gritó el gol y levantó las manos para pedir perdón: su 'no festejo' fue a causa de su ascendencia tunecina por parte de su padre.

Azzouz Ayari nació en Túnez y, luego de emigrar junto a su esposa (de origen marroquí) a Suecia, tuvo a su hijo Yasin. El joven nacido en Solna, municipio situado al norte de la capital Estocolmo, realizó en ese país toda su formación como futbolista: dio sus primeros pasos en el Råsunda, club de su ciudad natal, entre 2010 y 2012, para luego llegar a las divisiones inferiores del AIK, uno de los equipos más importantes a nivel local. Actualmente juega en el Brighton de la Premier League, después de breves pasos por Conventry City y Blackburn en Inglaterra. En este período, integró todas las divisiones juveniles del combinado nórdico, y en enero de 2023 tuvo su debut absoluto en un amistoso contra Finlandia.

Video: el gol de Yasin Ayari para abrir el marcador frente a Túnez

Las declaraciones de Yasin Ayari tras su debut en el Mundial con Suecia: "Fue muy emotivo"

"Fue muy ‌emotivo jugar contra Túnez, país al que le ⁠tengo mucho cariño. Como todos saben, ⁠mi padre es de allí, he pasado muchos veranos allí, tengo mucha familia allí, pero ahora juego para Suecia y tengo ⁠que dar lo mejor de mí", dijo Ayari quien también comentó que "fue ​un partido muy especial". Al ser consultado sobre por qué sí festejó en el segundo gol, que sirvió para sentenciar la goleada por 5 a 1 en tiempo de descuento, sentenció: "Eso fue la gota ​que derramó ‌el vaso, entonces pude relajarme un poco. No todos los días se marcan dos goles en un Mundial".

Manos juntas y pedido de perdón: el particular festejo de Ayari en el primer gol de Suecia ante Túnez.

A pesar de que hoy representa a Suecia en el Mundial 2026 y fue una de las figuras en el gran arranque que tuvo el seleccionado que dirige el inglés Graham Potter en el certamen, el joven de 22 años podría haber elegido jugar para Túnez hace ⁠cuatro años en el Mundial de Qatar. Sin embargo, su padre dijo que Yasin insistió en jugar para los escandinavos, que no se clasificaron para la edición anterior, una decisión que él apoya: "Quiero que juegue para Suecia, debe sentir que está devolviendo algo al país que realmente lo cuidó", declaró Azzouz al periódico sueco Aftonbladet en una entrevista previa a la competición.

El fixture de Suecia en la fase de grupos del Mundial 2026