Es el capitán de Senegal y apuntó contra Estados Unidos y la FIFA por prohibir hinchas africanos

La dura crítica de un referente de Senegal al Mundial 2026: "No entiendo".

Un referente de una de las selecciones animadoras del Mundial 2026 apuntó contra la FIFA y la organización del certamen al manifestar su malestar por las restricciones de viaje aplicadas por Estados Unidos a los ciudadanos de su país. Se trata de Kalidou Koulibaly, capitán de Senegal, quien aseguró que estas medidas afectaron la presencia de fanáticos del combinado africano en el torneo que se está disputando actualmente en territorio norteamericano.

Las declaraciones del defensor llegaron luego de la derrota por 3 a 1 frente a Francia en el debut de su seleccionado el pasado martes por el Grupo I. Tras el encuentro, el futbolista que viste la camiseta del Al-Hilal de Arabia Saudita y que supo brillar en el Napoli de Italia lamentó que muchos simpatizantes no hayan podido trasladarse a territorio estadounidense para acompañar al equipo durante el torneo.

La crítica de Koulibaly a la organización del Mundial 2026: "No entiendo"

"La Federación hizo todo lo posible para que nuestros padres o familiares cercanos pudieran estar con nosotros, pero es cierto que algunos aficionados no pudieron viajar a Estados Unidos", declaró Koulibaly al medio The Athletic. El capitán senegalés también remarcó que no comprende por qué los seguidores africanos encontraron mayores dificultades para acompañar a sus selecciones: "Creo que cada equipo puede tener a su gente, así que no entiendo por qué la gente de África no puede tener a la suya", sentenció.

Koulibaly, capitán de Senegal: "Creo que cada equipo puede tener a su gente, así que no entiendo por qué la gente de África no puede tener a la suya".

A continuación, el defensor aclaró que no pretendía profundizar en cuestiones políticas y que su interés estaba centrado exclusivamente en el fútbol: “No quiero hablar de política ni de nada parecido. Sólo quiero hablar de fútbol, disfrutar del fútbol, y creo que el fútbol es para todos. Sólo quiero decir esto y espero que la situación se solucione, pero para mí lo más importante es que tenemos que jugar para nuestra gente".

Cabe destacar que en diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció prohibiciones parciales para ciudadanos de cuatro países: Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití. Además, dispuso la suspensión del ingreso al país de determinados inmigrantes y no inmigrantes.

Más allá de las restricciones vigentes, Senegal contó con el respaldo de integrantes de la diáspora senegalesa radicada en Estados Unidos. Ese apoyo fue especialmente visible en Nueva York, ciudad donde el conjunto africano disputó su primer partido del Mundial en el estadio MetLife.

El fixture de Senegal en el Mundial 2026

Senegal vs. Noruega – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+ y TyC Sports).

vs. Noruega – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+ y TyC Sports). Irak vs. Senegal – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

El resumen de Francia 3-1 Senegal en el Mundial 2026

Los primeros 45 minutos resultaron totalmente negativo para los vigentes subcampeones, quienes no funcionaron de ninguna manera e igualaron 0-0 hasta el descanso. Sin embargo, las dos chances más claras de gol las tuvieron los africanos: un mano a mano terminó con un remate al palo y el otro, con un disparo desviado prácticamente dentro del área chica.

En el complemento, la tónica fue otra: Francia se lo llevó puesto a Senegal, aunque Michael Olise y Kylian Mbappé fallaron sus mano a mano. A los 13, hubo un posible penal a "Kiki" que el árbitro tuvo que ir a ver al VAR. No obstante, no lo cobró y todo continuó 0-0. A los 20 del segundo tiempo, "Kiki" abrió el marcador con un disparo cruzado de derecha tras el buen pase justamente de Olise.

A los 37, apareció Bradley Barcola para anotar el 2-0 en el mano a mano con el arquero. Luego, simplemente fue cuestión de que el cuadro liderado por Didier Deschamps sostuviera la ventaja para llevarse sus primeros tres puntos en el torneo, en la zona I que completan Irak y Noruega. En los últimos instantes, Ibrahim Mbaye descontó, pero Mbappé cerró el resultado con un bombazo para el 3-1 definitivo.