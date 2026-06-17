Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026: próximo rival de la Selección, fecha, horario y rival

Argentina debutó con Argelia en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Juan Mabromata/AFP)

La Selección Argentina comenzó con buen paso la defensa de su título en el Mundial 2026. En su partido debut, disputado el pasado martes 16 de junio, la Albiceleste se impuso con autoridad ante Argelia. Con este importante triunfo, el combinado dirigido por Lionel Scaloni sumó sus primeros tres puntos en el Grupo J, una zona que comparte además con Austria y Jordania, y empezó a encaminar su clasificación a la siguiente instancia del certamen norteamericano.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026

El próximo desafío de Argentina ya tiene coordenadas confirmadas. El equipo nacional volverá a tener acción el lunes 22 de junio, cuando se enfrente a su par de Austria por la segunda jornada de la fase de grupos. El encuentro se disputará en el imponente Dallas Stadium (ubicado en Arlington, Texas) a partir de las 13 hora local (14 de Argentina).

Aunque el cuerpo técnico aún no ha confirmado la alineación oficial, algo habitual de cara a los ensayos tácticos de los días previos, se espera que Scaloni mantenga la base que sumó los tres puntos en el estreno, sin descartar algún ajuste específico según el perfil del rival europeo. Esta fecha será clave para consolidar el funcionamiento colectivo en tierras texanas.

Selección de Austria en el Mundial 2026.

Argentina vs. Austria, un duelo de ganadores por el liderazgo del Grupo J

La expectativa para este compromiso es máxima, ya que tanto Argentina como Austria llegan al encuentro habiendo ganado sus respectivos partidos de debut en el Mundial 2026. El seleccionado europeo también se impuso en su presentación inicial contra Jordania, lo que transforma a este cruce en un duelo directo y estratégico.

Si alguna de las dos selecciones resulta ganadora, podría asegurar prácticamente su boleto a la ronda de dieciseisavos de final, y además se colocará a la cabeza del Grupo J, obteniendo una ventaja crucial para definir la posición de cara a los cruces eliminatorios. El otro partido que definirá la tabla del grupo será Jordania contra Argelia, que se enfrentan el martes 23 de junio a las 00 horas de Argentina.

Con figuras de la talla de David Alaba, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer, se trata de un adversario de mucho cuidado para cumplir con el primer objetivo de superar la fase de grupos. Los europeos, igualmente, sufrieron más de la cuenta para vencer por 3-1 a Jordania sobre la hora en el cotejo inicial de esta zona J.