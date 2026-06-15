Cuántos mundiales jugó Julián Álvarez con la Selección Argentina

Julián Álvarez en la Selección Argentina.

Julián Álvarez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se prepara para afrontar un nuevo desafío con la Selección Argentina. El delantero del Atlético Madrid es uno de los nombres fijos en la consideración de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, torneo en el que la Albiceleste buscará defender el título conquistado en Qatar 2022.

A pocos días del debut argentino en la Copa del Mundo, el atacante cordobés habló con el sitio oficial de la FIFA sobre las aspiraciones del equipo y la competencia interna que mantiene con Lautaro Martínez por un lugar en el once titular.

Cuántos Mundiales jugó Julián Álvarez con Argentina

El Mundial 2026 será la segunda Copa del Mundo de Álvarez con la Selección Argentina. Su primera participación fue en Qatar 2022, donde tuvo un papel determinante en la conquista del tercer título mundial para el combinado nacional.

Durante aquel certamen, el delantero surgido de River Plate se ganó un lugar entre los titulares y es una de las grandes revelaciones del equipo dirigido por Scaloni. Marcó cuatro goles, incluyendo un doblete frente a Croacia en las semifinales, y fue una pieza fundamental en el camino hacia la consagración ante Francia.

Julián Álvarez en la Selección Argentina.

Con apenas 26 años, Álvarez llegará a Estados Unidos, México y Canadá 2026 con experiencia mundialista y el desafío de volver a ser protagonista en un plantel que mezcla figuras consagradas con una nueva generación de futbolistas.

La ilusión de defender el título en el Mundial 2026

En diálogo con FIFA, el atacante dejó en claro que la ambición de la Selección Argentina sigue intacta. "Como argentino la ilusión está y siempre pensamos en ser campeones. Queremos llegar a la final", expresó.

Sin embargo, también remarcó la dificultad que implica una competencia de esta magnitud. "Sabemos que no es fácil, que es un Mundial, que los detalles cuentan mucho y puede pasar cualquier cosa. Pero estamos preparándonos de la mejor forma y pasito a pasito", agregó.

Las declaraciones reflejan el espíritu de un equipo que, tras ganar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar, buscará mantenerse en la cima del fútbol internacional.

La competencia con Lautaro Martínez y la lista para el Mundial

Uno de los debates que atraviesa a la Selección Argentina es quién debe ocupar el puesto de centrodelantero. Sobre ese tema, Álvarez destacó la relación que mantiene con Lautaro Martínez, capitán y goleador del Inter.

"Competimos y compartimos también dentro de la cancha con Lautaro pero es un placer", afirmó. Además, destacó que la competencia interna beneficia al grupo: "Cuando hay esa competencia tan grande y tan sana hace que todos mejoremos y crezcamos".

Tanto Álvarez como Martínez forman parte de la lista de 26 convocados por Scaloni y que representarán a la Argentina en el Mundial 2026.

La Albiceleste integrará el Grupo J y debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio, ambos encuentros en Dallas.

Con la experiencia de Qatar 2022 y la confianza ganada en los últimos años, Álvarez se perfila de nuevo como una de las cartas más importantes de la Selección Argentina en la búsqueda de otro capítulo histórico.