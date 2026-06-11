Así es el grupo J: fixture de partidos, fechas y horarios

La selección de Argentina buscará defender la Copa del Mundo. (Crédito de foto: AFP)

La Copa del Mundo 2026 de fútbol masculino entra en su etapa inicial, y el Grupo J se roba de manera absoluta la atención. Esta zona está integrada por las selecciones de Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Con una diversidad de estilos que cruza el mapa futbolístico de cuatro continentes, este cuadrangular promete batallas tácticas de altísimo nivel. Mientras los europeos apuestan a la intensidad y los representantes de África y Asia buscan dar el gran golpe de sus vidas, el combinado sudamericano asoma como el rival a vencer en una zona que promete estadios colmados y emociones garantizadas en cada jornada.

Grupo J: cronograma de partidos, sedes y horarios

La actividad del Grupo J se desarrollará en modernas sedes de los Estados Unidos. A continuación, te presentamos el calendario completo de los encuentros de esta zona con sus respectivos estadios y los horarios adaptados para la pantalla argentina:

Argentina vs. Argelia : Martes 16 de junio, 22:00 h. Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium), Kansas City.

Austria vs. Jordania : Miércoles 17 de junio, 17:00 h. Estadio de San Francisco (Levi's Stadium), Santa Clara.

Argentina vs. Austria : Lunes 22 de junio, 14:00 h. Estadio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington.

Argelia vs. Jordania : Lunes 22 de junio, 17:00 h. Estadio de Houston (NRG Stadium), Houston.

Jordania vs. Argentina : Sábado 27 de junio, 23:00 h. Estadio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington.

Argelia vs. Austria: Sábado 27 de junio, 23:00 h. Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium), Kansas City.

Conformación del Grupo J para el Mundial 2026. (Crédito de imagen: Marca)

La Scaloneta defiende la corona en Norteamérica

Para los fanáticos de Argentina y del fútbol lírico, este grupo tiene un magnetismo único por la presencia de la Selección Argentina. El combinado nacional llega a esta cita en una posición de privilegio absoluto, consolidado como el actual número 1 del ranking mundial de la FIFA y portando la chapa de campeón defensor tras la histórica conquista en el Mundial de Catar 2022.

La estructura del equipo mantiene la esencia y la conducción técnica de Lionel Scaloni, el estratega que transformó la mentalidad del plantel y que sigue apostando por un funcionamiento colectivo voraz. En el campo de juego, el plantel albiceleste cuenta con sus máximas estrellas de calibre mundial: la leyenda eterna y capitán Lionel Messi, los descollantes mediocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, el infalible goleador Lautaro Martínez y la solvencia defensiva de Cristian "Cuti" Romero. Con esta base de jerarquía comprobada, Argentina inicia el camino con el gran objetivo de retener la corona.