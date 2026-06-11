Así quedó la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La lista final de la Selección Argentina en el Mundial 2026, de la mano de Scaloni

La lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026 quedó definida: Lionel Scaloni hizo oficial este jueves por la tarde quiénes serán los convocados para el certamen a través de un video publicado en redes sociales. La "Albiceleste" defenderá el título conseguido en Qatar 2022 de la mano del capitán Lionel Messi, quien integrará la nómina final después de varios meses de incertidumbre acerca de su presencia.

Si bien la base será la misma que se consagró en la última edición, habrá algunos cambios trascendentales. Con futbolistas experimentados que se consolidaron, otros que bajaron notoriamente sus rendimientos y algunos jóvenes que empujan desde atrás, el listado vuelve a colocar al combinado sudamericano como uno de los máximos favoritos a quedarse con el trofeo por cuarta vez en su historia.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

La lista final de la Selección Argentina en el Mundial 2026, de la mano de Scaloni

Entre los arqueros aparecen Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. El marplatense es el titular indiscutido en el puesto, mientras que el ex Estudiantes de La Plata se consolidó como el primer suplente. Mientras tanto, por ahora el ex Racing les ganaría la pulseada a Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán. Musso logró continuidad en Atlético de Madrid por la lesión de Jan Oblak y lo hizo en un buen nivel, por lo que hasta el momento se impone en la consideración de Scaloni por sobre el ex Quilmes (suplente en Crystal Palace) y el actual guardavalla de la "Academia". Por su parte, el portero de River Plate empuja desde atrás con una actualidad impresionante tras la lesión de Franco Armani.

En cuanto a los defensores, si bien todo indicaba que los cuatro laterales serán los mismos que en Qatar, finalmente Valentín Barco le ganó la pulseada a Marcos Acuña y tendrá su debut oficial en la competencia; luego, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico repetirán presencia. El ex Boca, actualmente figura en el Racing de Estrasburgo de Francia, es valorado por el cuerpo técnico por su versatilidad y la posibilidad de ocupar posiciones en el mediocampo.

Con relación a los centrales, habrá tres que se sostendrán desde la última máxima cita: Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. A pesar de las lesiones recurrentes en Manchester United, "Licha" es una fija por lo que significa para el grupo y por su peso específico. En tanto, Marcos Senesi dirá presente por la lesión de Leonardi Balerdi y Facundo Medina será el quinto zaguero de la lista.

En referencia a los mediocampistas, la base no se mueve con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín "Colo" Barco como variantes. Más Giovani Lo Celso.

En cuanto a los más ofensivos, Giuliano Simeone y Nicolás González se perfilan como extremos para cubrir bien las bandas. Además, se trata de dos futbolistas polifuncionales, que pueden adaptarse a jugar como carrileros, mediocampistas o hasta atacantes con diferentes esquemas tácticos.

El final de la lista es con los delanteros, con cuatro fijas: el capitán Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada. La lesión del "Toro" y la falta de rodaje del ex Vélez en Atlético de Madrid no le cambian demasiado al DT, que los tiene contemplados entre los 26 definitivos. Quien completa la nómina es nada menos que Nicolás Paz, con un brillante presente goleador y asistidor en la Serie A con la camiseta de Como en Italia.

Lionel Messi no confirmó su presencia, pero es un hecho que estará.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026