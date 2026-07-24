Conmoción por el grave momento que vive una cantante argentina: "Me lo agarraron a tiempo”

Una cantante argentina atraviesa una complicación médica y se vió forzada a frenar su carrera artística.

Antonela Cirillo atraviesa un difícil momento personal y se vio obligada a hacer una pausa en su carrera artística debido a una complicación médica. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante reveló que presenta un problema en una de sus cuerdas vocales y que deberá cumplir con un período de reposo y rehabilitación.

En ese contexto, aseguró: “Vengo con una exigencia vocal muy grande... No paro. Hace muchos años también que yo trabajo sin parar porque es lo que amo hacer. Lamentablemente tengo que frenar”.

Luego contó cómo comenzó el problema y confirmó el diagnóstico que recibió: “Por suerte me lo agarraron a tiempo. El viernes en la última función sentí algo muy raro. No me gustó nada lo que sentí. De urgencia me vio todo el equipo del doctor Perrone, que estoy totalmente agradecida y ya estoy en manos de todo su equipo para hacer la rehabilitación porque sí, tengo una lesión en la cuerda izquierda”.

Finalmente, explicó cómo afectará esto en sus próximos compromisos laborales: “Lo agarré a tiempo y no pasó a mayores. Es muy duro y muy fuerte para mí tener que frenar. No estoy acostumbrada a parar y a dejar de cantar por un tiempo. No voy a poder estar en Drácula, ojalá sea por pocas funciones”.

La carrera artística de Antonela Cirillo

Antonela Cirillo saltó a la fama en el reality de Telefe, donde formó parte del equipo de José Luis "El Puma" Rodríguez. Sin embargo, anteriormente comenzó su carrera musical de manera independiente, lanzando sus propios discos y realizando shows en formato presencial y por streaming.

Ahora, forma parte del elenco principal de la obra teatral Drácula II: Resurrección, la secuela oficial de la icónica obra de Pepe Cibrián Campoy estrenada en junio de 2026. Su papel interpreta el protagónico de Mina Murray en una versión temporalmente situada 30 años después de la historia original.