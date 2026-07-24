Flamenco rosa en la Terminal de Ómnibus de Córdoba: el insólito paseo que sorprendió a todos

Una mañana agitada se vivió en la Nueva Terminal de Ómnibus de Córdoba cuando un flamenco rosa apareció caminando entre las plataformas de los colectivos interurbanos, provocando un despliegue de emergencia a metros del tráfico de pasajeros. El animal, que llamó la atención de viajeros y trabajadores del lugar, fue perseguido a lo largo de más de 400 metros por efectivos de la Policía de la Provincia y personal del Parque de la Biodiversidad. El insólito episodio ocurrió en pleno horario de circulación, cuando los colectivos llegaban y partían con cientos de pasajeros, lo que generó momentos de tensión y sorpresa entre los presentes.

Tras varios minutos de maniobras con una red tipo "palo bolsa" e intentos de acorralamiento detrás de los colectivos, los especialistas lograron contener al ave con éxito e ingresarlo a un canil bajo los aplausos de los presentes. La escena fue captada por varios testigos que no dudaron en compartir el momento en redes sociales, donde el video se volvió viral en cuestión de horas. La presencia del flamenco rosa en la terminal generó una mezcla de asombro y curiosidad entre los viajeros, que se detuvieron a observar el operativo de rescate.

La fuga nocturna y el operativo de rescate

Carolina Miras, directora de fauna del Parque de la Biodiversidad, confirmó a la prensa que el ejemplar pertenece al plantel de 11 flamencos que habitan el predio contiguo a la terminal. "Una vez al año se les hace un recorte de plumas en el ala para que no tomen vuelo, pero las plumas le crecieron antes de tiempo y anoche voló fuera del parque", explicó la especialista durante el operativo. Esta situación, explicó, es parte de los protocolos de manejo de aves en cautiverio, pero el crecimiento anticipado de las plumas sorprendió a los cuidadores y permitió que el animal escapara durante la noche.

El ave fue trasladada nuevamente al predio para evaluar posibles lesiones o golpes sufridos durante el escape y realizar el correspondiente examen veterinario antes de devolverla a su grupo. Los especialistas del Parque de la Biodiversidad destacaron que el flamenco no presentaba heridas visibles, pero que se realizarán estudios más detallados para garantizar su plena recuperación y evitar nuevos episodios de fuga en el futuro.

El refugio natural en Miramar de Ansenuza

Más allá del insólito episodio urbano, la provincia de Córdoba alberga una de las colonias de flamencos australes más grandes del continente en la Laguna de Mar Chiquita (Mar de Ansenuza). Este ecosistema, declarado Sitio Ramsar por su importancia para las aves migratorias, es el hogar de miles de ejemplares que encuentran en sus aguas salinas un refugio ideal para alimentarse y reproducirse. La temporada alta de avistaje se registra entre los meses de junio y septiembre, cuando se produce la mayor concentración de estas aves en la laguna, coincidiendo con las bajas temperaturas del invierno y la llegada de ejemplares desde otras regiones.

Hacia el mes de septiembre, con la llegada de la primavera, se inician los bailes de cortejo y la formación de parejas para el período de anidación, un espectáculo natural que atrae a turistas y fotógrafos de todo el mundo. La presencia de estas aves en la provincia es un recordatorio de la riqueza natural de Córdoba y de la importancia de preservar los ecosistemas que las sostienen. El episodio del flamenco rosa en la terminal, más allá de lo anecdótico, puso en valor el trabajo de los equipos de rescate y la necesidad de mantener los protocolos de seguridad en los centros de conservación.