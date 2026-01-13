Meteotsunami y olas gigantes: cómo se produce y cómo detectar que está por suceder uno

El país permanece conmocionado por el fenómeno climático que se presentó durante la jornada del lunes en la Costa bonaerense, dejando como saldo a una persona muerta y a 35 heridos. Se trata del meteotsunami, una ola de gran tamaño que se genera en el mar, pero tiene un origen atmosférico.

Lo que pasó en el partido de Mar Chiquita y afectó también al partido de General Pueyrredón es raras veces visto, ya que para su formación tienen que pasar varias causalidades juntas. Un meteotsunami se produce por cambios bruscos en la presión de la atmósfera asociadas a tormentas intensas, frentes fríos o ráfagas muy fuertes de viento.

Por qué ocurren los meteotsunamis

Los meteotsunamis suelen ocurrir en zonas costeras poco profundas, donde la forma del fondo marino y la costa pueden amplificar el efecto de la ola. Para los especialistas, aunque no siempre alcanzan la magnitud destructiva de un tsunami sísmico, pueden causar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y poner en alto riesgo tanto a pescadores como a simples veraneantes.

Es un fenómeno que es mucho más frecuente en el Mar Mediterráneo, el Golfo de México y algunas costas de Estados Unidos, pero puede presentarse en cualquier parte del mundo donde se puedan generar estas condiciones atmosféricas.

Cómo detectar un meteotsunami

Los meteotsunamis son muy difíciles de predecir porque, a diferencia de los tsunamis que ya conocemos, dependen de la interacción entre el clima y el mar. Sin embargo, algunos meteorólogos especialistas monitorean los cambios bruscos de presión y las tormentas severas para alertar a las autoridades y a la población costera.

Se recomienda siempre estar atentos a los avisos meteorológicos y tomar acciones preventivas ante la presencia de tormentas fuertes o de cambios repentinos en el nivel del mar: alejarse de la orilla, elegir lugares sin piedras y buscar resguardo en zonas elevadas.

Para los oceanógrafos identificar un meteotsunami implica un gran desafío, ya que sus características son casi indistinguibles de los tsunamis tradicionales. Muchas veces se confunde también con una marejada ciclónica, que puede ser impulsada por el viento.

Son estas las incertidumbres que dificultan la predicción de un meteotsunami. El fenómeno que se presentó en la jornada del lunes en el partido de Mar Chiquita no es el primero que ocurre en la costa bonaerense. En diciembre del 2022 cerca de las 2:30 de la madrugada, las playas de la zona sur marplatense se vieron afectadas por olas gigantes que provocaron destrozos en distintos balnearios.