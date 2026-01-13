Ya pasó un meteotsunami en Mar del Plata en el 2022: las imágenes de las tres olas gigantes que destruyeron un balneario

La ola fatal que ayer se cobró una vida en Santa Clara del Mar reavivó el recuerdo de un fenómeno idéntico que ocurrió el 8 de diciembre del 2022 en Mar del Plata. En aquella oportunidad, un meteotsunami golpeó en la costa sur de la ciudad durante la madrugada y pasó algo inadvertido en los medios de comunicación, ya que Argentina estaba jugando en el Mundial de Qatar y toda la atención estaba puesta allí.

Según Noticias Argentinas, tras el fenómeno del 2022 hubo solo destrozos materiales en los balnearios de Punta Mogotes, Mariano y La Restinga. Afortunadamente, como ocurrió durante la madrugada, las playas estaban desiertas.

Las imágenes del meteotsunami del 2022 en Mar del Plata

A diferencia del meteotsunami reciente, que se produjo en una tarde de 40° de sensación térmica, el del 2022 se generó en la madrugada de un día feriado. Los científicos del Gabinete de Oceanografía del Inidep advirtieron que los daños podrían haber sido catastróficos si el fenómeno coincidía con la marea alta, prevista para pocas horas después, o si las playas hubiesen estado colmadas de turistas.

En el 2022 se presentaron tres olas gigante sucesivas que provocaron fuertes destrozos. Las cámaras de seguridad de los balnearios captaron cómo la fuerza de las olas invadía el sector de las carpas. En el balneario Mariano se constató la destrucción de mesas, sillas y lonas, mientras que en otros complejos del Faro el oleaje fue tan potente que quebró los blindex que delimitan las piscinas.

Qué es un meteotsunami

Al igual que en el 2022, en el inicio de este nuevo año se presentó un meteotsunami, al que los expertos definen como la sucesión de ondas oceánicas destructivas originadas por perturbaciones de presión atmosférica asociadas a tormentas intensas.

El investigador del Conicet Federico Isla, ya había advertido tiempo atrás que, aunque los meteotsunamis no son frecuentes en estas zonas geográficas, un cambio brusco en la velocidad de propagación de un frente frío puede generar este tipo de "mareas meteorológicas", que logran transformar una tarde tranquila de verano en una terrible pesadilla difícil de olvidar.