El crudo testimonio de un guardavidas sobre el "mini tsunami" en Mar del Plata

Un inesperado "mini tsunami" azotó Mar del Plata, Santa Clara del Mar y otras ciudades de la Costa Atlántica este lunes 12 de enero. Entre los diferentes testimonios, el líder del Sindicato de Guardavidas, Nahuel Nardone, explicó cómo fue el accionar los de los guardavidas ante el fenómeno.

Nardone contó en diálogo con 0223 que, apenas se conoció el evento, los trabajadores activaron los protocolos de seguridad en algunos sectores de la Costa mediante llamados de radio. "Una ola invadió la zona donde estaban los bañistas ya con el mar retirado en bajante", apuntó.

"Esto impactó y sorprendió, no se esperaba este tipo de evento porque la bajante ya era bastante retirada, y ocasionó que esta ola golpeara con la gente y arrastrara todos los materiales que tenemos en la playa, ya sea heladeras, reposeras, sombrillas y todo tipo de elementos que generan que uno se pueda llegar a lastimar", explicó el guardavidas.

En ese sentido, señaló que "el mar estuvo muy complicado y en bajante, lo que hizo que algunas de las personas sean arrastradas casi llegando que esta se la pudiera llevar algún tipo de corriente o chupón". "Gracias a Dios fue solamente una ola, este tipo de situación no es común en la ciudad de Mar del Plata, a menos que venga con la marea o con una sudestada", remarcó.

¿Cómo definió el fenómeno el guardavidas?

Si bien se habla de "mini tsunami" y de meteotsunamis, el líder de los guardavidas lo describió como "un retiro de mar muy grande que se acercó". Sobre este tipo de fenómenos en Mar del Plata señaló que han tenido crecientes que pueden llegar o alcanzar grandes alturas, dependiendo si hay luna llena y sudestadas, con crecientes muy altas y bajantes muy altas.

"Pero este tipo de fenómeno que pasó hoy el día de hoy, no estamos acostumbrados en la ciudad de Mar del Plata, es un evento que es recurrente en algunos otros países, pero por eso fue la sorpresa", remarcó.