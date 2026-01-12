Una persona murió y más de 30 resultaron heridas tras el impacto de una ola gigante en la costa de Santa Clara del Mar. En diálogo con TN, Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, explicó: "Aparentemente fue empujado por el agua, se golpeó contra unas rocas".

"Hay otra persona que sufrió un infarto que está internada y aproximadamente 35 heridos leves", agregó García.

El funcionario bonaerense contó: "Tanto el equipo de Defensa Civil del municipio como todo el equipo de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires estamos recorriendo el nosocomio a ver cuál es la situación". "Las playas fueron preventivamente evacuadas, más que nada para no tener otro inconveniente", agregó.

"Esto es un evento totalmente imprevisible", siguió García y agregó: "No tiene causa confirmada por la ciencia y no es posible preveer. Hay que llevar tranquilidad de que tampoco significa que va a haber una repetición". Luego, recordó: "Hace años, no mucho, ocurrió en Mar del Plata, de noche. Recuerden que hubo algunos destrozos".

Qué es un meteotsunami y por qué se produce

Este fenómeno costero se caracteriza por provocar cambios bruscos y significativos en el nivel del mar. Aunque sus efectos visuales son muy similares a los de un tsunami convencional, la gran diferencia radica en su origen: no es sísmico, sino puramente atmosférico.

Se genera a partir de perturbaciones meteorológicas rápidas, como tormentas intensas o el paso de frentes fríos. Estos eventos crean ondas de presión que empujan la masa de agua y, al llegar a puertos o bahías poco profundas, la oscilación se amplifica y puede causar inundaciones. No son frecuentes en la Costa porque requieren una alineación muy específica de factores: la velocidad, la dirección y la presión deben superar ciertos umbrales para que el fenómeno se desate.