Este lunes un meteotsunami golpeó en la costa de Santa Clara del Mar provocando la muerte de una persona y más de 30 heridos. Se trata de un tsunami muy suave de origen atmosférico que se origina en las perturbaciones de presión atmosféricas asociadas a las intensas tormentas en los sistemas frontales, las cuales pueden generar una fuerte amplificación de las ondas oceánicas sobre la plataforma continental, las que al arribar a la costa pueden provocar olas de varias decenas de centímetros.

En diálogo con TN, Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, explicó: "Aparentemente fue empujado por el agua, se golpeó contra unas rocas". Además, "otra persona que sufrió un infarto que está internada y aproximadamente 35 heridos leves". La ola también tocó a la localidad de Camet y Mar del Plata.

Qué son los meteotsunami

También llamado "rissaga", no son frecuentes en la zona, ya que la dirección, velocidad de propagación, amplitud y periodicidad de las perturbaciones de presión deben sobrepasar, en conjunto, determinados umbrales. Este fenómeno costero provoca cambios bruscos y significativos en el nivel del mar, similares a los de un tsunami pero con origen atmosférico, no sísmico.

Se produce por perturbaciones atmosféricas rápidas, como tormentas o frentes fríos, que generan ondas de presión que "empujan" el agua, creando oscilaciones que se amplifican en puertos y bahías poco profundas, provocando inundaciones y daños, especialmente en zonas como el Mediterráneo, el Adriático y los Grandes Lagos.

Según testigos en Santa Clara del Mar, el mar se retiró y volvió una gran ola de entre tres a cinco metros sobre el nivel del mar. Esta situación produjo que muchas personas debieran ser rescatadas en una zona con muchas roscas presentes. El fenómeno se dio sin previo aviso.

Cómo son los meteotsunamis

Para los oceanógrafos identificar a un meteotsunami resulta un desafío, ya que sus características son casi indistinguibles de las de un tsunami sísmico. También puede confundirse con una marejada ciclónica impulsada por el viento o un seiche .

Estas incertidumbres dificultan la predicción de un meteotsunami y la alerta pública sobre un posible evento, por lo que se producen situaciones inesperadas como la de Santa Clara del Mar. No es la primera vez que este fenómeno sucede en la costa bonaerense, en diciembre del 2022 cerca de las 2:30 las playas de la zona sur de la ciudad de Mar del Plata se vieron afectadas por olas con la altura suficiente para generar daños en la infraestructura de algunos balnearios.

Por entonces, tras analizar las condiciones meteorológicas durante el evento, científicos del Gabinete de Oceanografía del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) había determinado que se trataba de un meteotsunami.