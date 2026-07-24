La investigación del femicidio de Agostina Vega, la adolescente asesinada hace exactamente dos meses en la ciudad de Córdoba, sumó este jueves una nueva medida. Según confirmaron fuentes con acceso al expediente, se trata de una inspección ocular a la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado del asesinato. De acuerdo con lo que explicaron, el procedimiento -dispuesto por el fiscal de la causa Raúl Garzón- tuvo como objetivo mostrarle a todas las partes la distribución del lugar y los distintos ángulos del lugar del hecho para que puedan entender las diferentes medidas de prueba que se tomaron. El procedimiento se realizó en el domicilio de Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico, donde ocurrió el crimen.

En ese sentido, señalaron que se realizó hace unos días la pericia acústica en el lugar para determinar si los demás inquilinos escucharon algo. Por el momento, el procedimiento no arrojó ningún resultado, pero las declaraciones de los abogados ya comenzaron a generar nuevas preguntas. "Es una medida probatoria relevante que ha sido solicitada por el abogado defensor de Claudio Barrelier y consiste en una inspección judicial. Verificar los distintos ámbitos territoriales de la estructura de la casa", dijo Carlos Nayi, abogado de la familia de la mamá de la víctima. "Todo lo que tenía que saber respecto de quiénes escucharon o no escucharon algo de lo que ocurrió en esa habitación donde tomaron por asalto a Agostina ya está verificado. Por eso la imputación y la detención de Marianela Palmero (la pareja de Barrelier). Hasta ahora no hay datos que permitan establecer responsabilidades desde esa pericia acústica y sonora a otras personas. La medida de hoy es relevante", añadió.

"Un grito se escucha": la declaración que impactó en la causa

Eduardo Allende, abogado de Osvaldo Fassetta, uno de los imputados por encubrimiento agravado, fue contundente tras la inspección ocular. "Me sorprendió porque la casa es mucho más chica de lo que uno se puede imaginar. Los ambientes son muy chicos y se ve que Barrelier, la familia Barrelier, eran unos acumuladores de la hostia, porque la cantidad de cosas acumuladas que hay adentro de esa casa es grande", dijo el letrado en declaraciones a la prensa. Y agregó un dato que podría ser clave para la investigación: "Tenés de todo, desde bicicletas, partes de bicicletas, motores, partes de motores, electrodomésticos, de todo hay un poco. El baño, yo considero que desde la entrada hasta la cocina cualquier ruido o grito se podría haber escuchado. Es muy corto, parece más largo, pero es muy corto. El baño donde teóricamente habría sucedido todo es minúsculo, pero minúsculo en serio".

Allende también detalló las dimensiones de la vivienda: "Las habitaciones son hiperchiquitas. La terraza es chica, la habitación que ocupaba la pareja también es chica. Ahora habrá que ver las explicaciones que da la fiscalía después de que termine de hacer todas las pruebas que dicen". Estas declaraciones cobran especial relevancia porque la pericia acústica busca determinar el alcance de los sonidos en la vivienda y si los demás inquilinos pudieron haber escuchado los gritos de Agostina la noche del crimen, lo que podría derivar en nuevas imputaciones.

El mensaje de Marianela Palmero y las nuevas dudas sobre los inquilinos

El análisis de los elementos recolectados y secuestrados en la casa de Claudio Barrelier terminó con la detención de Marianela Palmero, la pareja del principal acusado. En ese levantamiento de evidencia, los peritos trabajaron en varias partes de la vivienda y algunos especialistas sostuvieron desde el principio que era imposible que nadie hubiera escuchado nada en torno al ataque de la adolescente, estando en la misma casa. Esas sospechas se terminaron de materializar con los informes de las pericias telefónicas a los celulares secuestrados. Uno de los casos, el del teléfono de Marianela Palmero, dejó en claro que durante la noche del femicidio algo se escuchó en la casa. Los peritos lograron recuperar un mensaje enviado por la mujer a su pareja, Claudio Barrelier, donde le preguntaba "¿qué fue ese grito?".

Según la investigación, el mensaje coincide con el horario en que Agostina había ingresado a la casa junto a Barrelier y se convierte en una pieza clave para sostener la línea de tiempo con la hipótesis horaria del ataque sexual y el resto de la acción criminal. Esa hipótesis se completa con el informe forense que aseguró que la adolescente fue asesinada entre las 22 del sábado y las 05 del domingo. Según la investigación, además de Barrelier en la casa donde fue asesinada Agostina había otras cinco personas. En principio estaban Marianela Palmero, ahora detenida, y la hija adolescente que tiene junto al principal sospechoso, que quedó a cargo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Córdoba. Ahora, se investiga a las otras personas que estaban en la vivienda, una pareja que vive en la habitación del piso superior y un familiar de uno de ellos que esa noche llegó de visita.

Las pericias acústicas y la posibilidad de nuevas detenciones

La abogada del papá de Agostina, Fernanda Alaniz, aseguró que la pericia auditiva va a servir para determinar de qué lugares de la casa pudo escucharse, cómo se escuchaba y cuánto se escuchaba lo que estaba ocurriendo en esa habitación luego del ingreso de Agostina con Claudio. Al tiempo que reveló: "Hoy tenemos un testigo que a una cuadra escuchó gritos y por eso para mí es fundamental la pericia auditiva". Además, la letrada consideró que el Fiscal "va a usar esta pericia para demostrarle a las defensas y las querellas por qué tomó ciertas decisiones" y recalcó que "la fiscalía tiene una teoría de cómo sucedieron los hechos y eso lo explicó en la imputación".

Según el expediente, Claudio Barrelier se aprovechó de la confianza que Agostina le tenía y la llevó a la casa mediante engaños para abusar de ella y después cometió el femicidio para ocultar el hecho principal. Sin embargo, la abogada detalló que para la querella es importante poder "determinar las demás responsabilidades ya que creemos que tendrían que estar todos detenidos y no solamente las cuatro personas que están hoy". De esta manera, la letrada volvió a insistir con la posible imputación del resto de los habitantes de la casa de Juan del Campillo 878 y sumar a esa lista no sólo a quienes estaban la noche del femicidio sino aquellos que ingresaron a la vivienda luego de cometido el femicidio pero antes de que Barrelier sacara el cuerpo del lugar.

La causa y los cuatro detenidos

La investigación que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón tiene hasta el momento cuatro detenidos. El principal acusado del abuso sexual y femicidio, Claudio Barrelier, permanece detenido en el penal de Cruz del Eje adonde fue trasladado desde el Penal de Bouwer hace 20 días. Según fuentes de la investigación, el traslado se hizo por "razones de seguridad" ya que había amenazas y temor a posibles ataques por parte de otros internos. Por otro lado, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani también siguen detenidos acusados de encubrimiento. En el caso de Fassetta, que vivía en la casa de Barrelier, también fue trasladado a la cárcel en Cruz del Eje "por motivos de seguridad", mientras que la mujer señalada como quien brindó asistencia y le prestó el auto al femicida para descartar el cuerpo sigue alojada en el penal de Bouwer.

Al mismo penal de Bouwer la trasladaron a Marianela Palmero, la pareja y madre de la hija de Claudio Barrelier, acusada de encubrimiento agravado. La última detenida en la causa quedó señalada luego de que se conociera el mensaje donde preguntaba "¿Qué fue ese grito?". El mensaje coincide con la hora en que los especialistas aseguran que fue asesinada Agostina y abre la puerta para las nuevas pericias que podrían complicar a los otros habitantes de la vivienda que hasta el momento, si bien fueron señalados en la causa, siguen libres. En ese sentido, la abogada Fernanda Alaniz insiste en que "si Marianela escuchó, la otra mujer y los hombres que estaban en la casa también tienen que haber escuchado". Ahora, la expectativa está en si en las próximas horas habrá nuevas imputaciones para determinar quienes pudieron ayudar y no hicieron nada para que haya Justicia por Agostina.