Newey ve el final de la pesadilla, espera que Alonso se quede en Aston Martin

Gran Premio de Hungría

Adrian Newey vio el final de un periodo de pesadilla y ‌el comienzo de ‌un regreso a la respetabilidad después de que el monoplaza de Aston Martin, que ha sufrido importantes mejoras, hiciera su debut en pista el viernes en el Gran Premio de Hungría.

El prestigioso diseñador de ​Fórmula 1 y ⁠director del equipo también dijo que ‌espera que el bicampeón Fernando Alonso, ⁠que cumplirá 45 años ⁠la próxima semana, siguiera en Aston Martin.

"Estas primeras carreras han sido una auténtica pesadilla", declaró ⁠Newey a periodistas tras la primera ​sesión de prácticas en el ‌Hungaroring. "Esperemos que ahora podamos ‌alcanzar al menos un nivel aceptable y, ⁠a partir de ahí, intentar seguir avanzando".

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Aston Martin, con sede en Silverstone, ha sumado un punto en 10 carreras y ​ocupa el ‌penúltimo puesto de la clasificación, solamente por delante de Cadillac.

Ese único punto también les cayó del cielo después de que Sergio Pérez, de Cadillac -que ⁠había terminado décimo en Mónaco-, fuera sancionado por colocar mal su coche en una reanudación de la carrera.

Newey se mostró reacio a fijar objetivos de rendimiento para el fin de semana o para la segunda mitad de la ‌temporada. "Me gusta mucho más abordar los problemas de forma lógica, conseguir que todo el mundo trabaje en equipo y forjar una cultura común", señaló.

También afirmó que Alonso es un ‌piloto extraordinario que aporta muchísimo al equipo.

"Así que, para nosotros es importante", dijo cuando se le ‌preguntó qué ⁠prioridad tenía que Alonso se quedara. "Estoy bastante seguro de que Fernando ​está disfrutando de su estancia con nosotros y de que continuaremos nuestra relación".

Con información de Reuters