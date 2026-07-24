Feinmann no aprendió y volvió a criticar a México en vivo: "Odio"

Feinmann no aprendió y volvió a criticar a México en vivo.

Eduardo Feinmann volvió a apuntar contra México durante su programa en A24 y reavivó la polémica que mantiene desde hace semanas con el país. El periodista afirmó que el término “Hambrientina” nació allí y sostuvo que existe un fuerte rechazo hacia los argentinos. Sus nuevas declaraciones se producen después del cruce que mantuvo con la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien lo calificó de “pseudoperiodista”.

Feinmann volvió a referirse a México y lanzó una acusación contra el país. "¿Eso sabés quién es? ¿'Hambrientina'? México", afirmó el periodista al señalar el origen del término.

Luego, profundizó su crítica y aseguró: "Ese es el odio mexicano. Nos detestan. 'Hambrientina' nació en México".

Feinmann no aprendió y volvió a criticar a México en vivo.

El antecedente del cruce con Claudia Sheinbaum

La nueva intervención de Feinmann ocurre después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo cuestionara públicamente y lo calificara como "pseudoperiodista". La mandataria había reaccionado a sus dichos sobre los mexicanos y a una versión difundida por el periodista tras el partido entre México y Ecuador, que luego fue desmentida por la propia selección ecuatoriana.

En aquella oportunidad, Sheinbaum también recordó otras frases de Feinmann que habían generado polémica. Entre ellas, el periodista había dicho: "Detesto a los mexicanos. Los detesto con mi alma", además de afirmar que los mexicanos sienten "envidia" de los argentinos y que "quieren ser como nosotros".