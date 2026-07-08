Claudia Sheinbaum cruzó a Eduardo Feinmann y lo llamó "pseudoperiodista".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apuntó este martes contra el periodista argentino Eduardo Feinmann, a quien calificó como un "pseudoperiodista" por comentarios que realizó sobre los mexicanos y por haber difundido una versión que, según remarcó, fue desmentida por la propia selección de Ecuador.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum cuestionó el rol del conductor y sostuvo que "una persona, porque no sé si podemos catalogarlo como periodista, que inventa", en referencia a la versión que indicaba que el equipo ecuatoriano había recibido amenazas de una organización criminal para que no derrotara a México.

La mandataria recordó que "el propio equipo ecuatoriano dijo que era absolutamente falso" y aseguró que el objetivo de ese tipo de afirmaciones es "minimizar a la Selección nacional y su gran triunfo frente a Ecuador y hablar mal de los mexicanos". "Esa es la derecha. La derecha mexicana y la derecha de otros países. Es indignante", afirmó.

El duro mensaje de Claudia Sheinbaum contra Eduardo Feinmann

Sheinbaum también cuestionó las expresiones que Feinmann había realizado tiempo atrás sobre los ciudadanos mexicanos. "Nada más para que vean, un presunto periodista, un pseudoperiodista, lo que dice de las y los mexicanos. Y este es el aliado de la derecha mexicana", expresó la presidenta.

En ese contexto, recordó dos frases atribuidas al conductor argentino que generaron una fuerte polémica. En una de ellas, Feinmann afirmó: "Detesto a los mexicanos. Los detesto con mi alma, el 'ahorita' ese se lo pueden meter en el orto". Además, mencionó otra declaración en la que sostuvo: "La envidia que los mexicanos les tienen a los argentinos. Quieren ser como nosotros y no les da el piné".

Claudia Sheinbaum cruzó a Eduardo Feinmann y lo llamó "pseudoperiodista".

La participación de México en el Mundial 2026

México, uno de los anfitriones del Mundial 2026, quedó eliminado de la competencia tras perder 3-2 contra Inglaterra en los octavos de final. Antes, en los dieciseisavos, había vencido 2-0 a Ecuador.

En la fase de grupos, la Selección Mexicana de fútbol había clasificada invicta tras ganarle 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a República Checa.