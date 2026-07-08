Un jugador de Suiza se rindió ante Messi: "Voy a jugar contra él, ya puedo retirarme"

Un futbolista suizo se rindió ante Messi: "Ya puedo retirarme".

Un futbolista de Suiza se rindió ante Lionel Messi en la previa del partido contra la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. Zeki Amdouni, uno de los protagonistas de la clasificación por penales frente a Colombia este martes, realizó una publicación en la red social Snapchat en la que expresó toda su admiración por el astro albiceleste, quien a sus 39 años es el máximo goleador y una de las grandes figuras de la competición.

"Voy a jugar contra Messi. Eso es todo, puedo retirarme del fútbol", manifestó el delantero de 25 años que viste la camiseta del Burnley en Inglaterra. El combinado europeo se medirá contra Argentina el próximo sábado a partir de las 22 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas (Estados Unidos) en búsqueda de meterse en semifinales por primera vez en su historia; con la victoria ante los 'Cafeteros', Suiza igualó su mejor marca hasta el momento, la cual había conseguido en la edición en la que fue anfitrión en 1954.

El elogio de Ricardo Rodríguez, titular en Suiza, para Messi: "Tienen al mejor"

Instantes después de vencer a Colombia por 4 a 3 en la tanda de penales y meterse en los cuartos de final del Mundial 2026, Ricardo Rodríguez, experimentado defensor del seleccionado suizo, también analizó el cruce contra la 'Albiceleste' y dejó un elogio para Messi: "Argentina es un equipazo. Tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Después no puedo decir nada más, tienen al mejor".

Los récords que rompió Messi en el Mundial 2026

En cuanto a las asistencias, Messi acumuló 10 en Mundiales, igualando la marca que la FIFA le había otorgado a Pelé, aunque hay dos que están puestas en duda. Con el gol de esta tarde, ya alcanzó los ocho tantos durante el Mundial 2026 y se encuentra en la cima de la tabla de goleadores con uno más que el noruego Erling Haaland y Mbappé.

Máximo goleador y máximo asistidor en la historia de los Mundiales: Messi sigue rompiendo récords.

Por otro lado, es el noveno partido consecutivo en el que la Pulga marca goles en Mundiales, ya lo había hecho en Qatar contra Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, mientras que en esta nueva edición no dejó equipo sin golear: le convirtió tantos a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y, ahora, Egipto.

También se convirtió en el primer jugador en marcar en seis partidos consecutivos de eliminación directa, superando a los brasileños Leónidas da Silva y Vavá, y al húngaro György Sárosi, que quedaron con 5. Otro de los récords a destacar de Messi es que ya metió 15 goles con más de 35 años, algo sin precedentes en nuestro país. Además, se quedó con el récord de ser el jugador con mayor edad en hacer una asistencia y un gol en el mismo partido, superando al sueco Nils Liedholm, que lo había hecho en 1958 a los 35 años.

Cuándo juega Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el sábado 11 de julio desde las 22 de Argentina en Kansas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.