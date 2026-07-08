Las mejores tortas para festejar el Día del Cacao en Buenos Aires: la lista de los 4 lugares que son sensación

Los 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao, una fecha de gran relevancia que rinde homenaje a uno de los tesoros gastronómicos más valorados y versátiles. Buenos Aires se suma con entusiasmo a este festejo global a través de un tentador recorrido por destacados restaurantes y cafeterías de la región, donde el chocolate es el gran protagonista de la carta.
Desde versiones clásicas y contundentes hasta recetas con toques internacionales o sofisticadas preparaciones aptas para celíacos, los establecimientos locales ofrecen opciones para disfrutar de la profundidad de sabor, la fantástica humedad y el aroma de este noble ingrediente en sus mejores expresiones pasteleras.
Las mejores tortas para festejar el Día del Cacao
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CIRO: en sus locales de Palermo y Puerto Madero, se destaca su torta Matilda servida en porción grande, con un bizcocho de chocolate y cobertura de semiamargo con cacao puro al 35%, y la Bomba Block, que une de forma perfecta pasta de avellanas con chocolate con leche Fénix de 36 % de cacao. También ofrecen alfajores al 70% y un vaso de masa de cookie con chocolate al 70% y frutos secos para acompañar con un excelente gelato italiano.
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La Parolaccia Dolce: el clásico restaurante italiano con 38 años de trayectoria propone en su sucursal de Belgrano una torta húmeda de chocolate que combina de manera magistral cobertura amarga al 70% y semiamarga al 54 % de cacao. Esta especialidad de miga intensa y textura muy húmeda resulta ideal para la merienda, siempre maridada con un espresso de café italiano Cabrales o una deliciosa taza de té selecto.
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Barra Chalaca: inspirada en la tradicional "Querendona" peruana, la barra cevichera del prestigioso chef Gastón Acurio sorprende con una torta de chocolate de porción generosa para compartir al final de la comida. Su receta destaca por un bizcochuelo súper húmedo con cacao al 70 % y almíbar de cacao, intercalado con deliciosas capas de dulce de leche y una untuosa cobertura de fudge de chocolate y crema.
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Café Mulé: con opciones artesanales elaboradas con chocolate Águila al 60% de cacao para lograr un equilibrio perfecto entre dulzor y amargor, ofrece una exquisita marquise sin TACC rellena con dulce de leche, crema chantilly y cacao amargo de calidad. Su propuesta frente a la laguna de Chascomús incluye también un lingote de mousse para dos y un gran volcán de chocolate servido tibio con helado.