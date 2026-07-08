Las mejores tortas para festejar el Día del Cacao en Buenos Aires: la lista de los 4 lugares que son sensación

Tortas de chocolate para celebrar el Día del Cacao. (Crédito de foto: Ciro)

Los 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao, una fecha de gran relevancia que rinde homenaje a uno de los tesoros gastronómicos más valorados y versátiles. Buenos Aires se suma con entusiasmo a este festejo global a través de un tentador recorrido por destacados restaurantes y cafeterías de la región, donde el chocolate es el gran protagonista de la carta.

Desde versiones clásicas y contundentes hasta recetas con toques internacionales o sofisticadas preparaciones aptas para celíacos, los establecimientos locales ofrecen opciones para disfrutar de la profundidad de sabor, la fantástica humedad y el aroma de este noble ingrediente en sus mejores expresiones pasteleras.

Las mejores tortas para festejar el Día del Cacao

CIRO: en sus locales de Palermo y Puerto Madero, se destaca su torta Matilda servida en porción grande, con un bizcocho de chocolate y cobertura de semiamargo con cacao puro al 35%, y la Bomba Block, que une de forma perfecta pasta de avellanas con chocolate con leche Fénix de 36 % de cacao. También ofrecen alfajores al 70% y un vaso de masa de cookie con chocolate al 70% y frutos secos para acompañar con un excelente gelato italiano.

La Parolaccia Dolce: el clásico restaurante italiano con 38 años de trayectoria propone en su sucursal de Belgrano una torta húmeda de chocolate que combina de manera magistral cobertura amarga al 70% y semiamarga al 54 % de cacao. Esta especialidad de miga intensa y textura muy húmeda resulta ideal para la merienda, siempre maridada con un espresso de café italiano Cabrales o una deliciosa taza de té selecto.

Buenos Aires festeja el Día del Cacao. (Crédito de foto: Barra Chalaca)