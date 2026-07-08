Qué música escuchan los argentinos cuando juega la Scaloneta: el informe de Spotify que retrata la euforia popular

Se supo qué música escucha la gente en los días de partidos de la Selección.

El fútbol nunca es una experiencia puramente visual o deportiva para los argentinos. Se trata de un hecho cultural en el que la identidad, la euforia y el fervor popular se expresan a través de la música. En el marco del Mundial 2026, las canciones operan como el combustible que amalgama la tensión colectiva y el desahogo; y un reciente informe de Spotify desnudó con datos precisos este comportamiento.

Desde la plataforma de música demostraron cómo los hábitos sonoros de millones de personas mutan en sincronía con el fixture de la Selección Nacional. Los datos relevados durante las jornadas mundialistas, tomando como referencia el cruce frente a Cabo Verde, reflejan que la preparación para el juego comienza desde muy temprano en los dispositivos de los usuarios.

Durante la madrugada de los días de partido, las listas de reproducción enfocadas en la celebración registraron un incremento del 11% en comparación con una jornada habitual. Asimismo, en la franja horaria que va desde las 8:00 hasta el mediodía, el consumo de contenidos musicales de carácter energético creció un 4%, evidenciando una suerte de calentamiento previo coordinado en miles de hogares, transportes públicos y lugares de trabajo.

El informe expone un fenómeno sumamente singular que ocurre exactamente en el momento en que la pelota empieza a rodar: al darse el pitido inicial del encuentro, todas las métricas vinculadas a los diferentes estados de ánimo musicales experimentaron un desplome drástico de entre el 30% y el 40%. Este apagón sonoro repentino ilustra a la perfección el nivel de concentración y la atención absoluta que la sociedad argentina deposita en la pantalla, delegando la música a un plano de suspenso total mientras dura el juego.

Sin embargo, una vez concluido el compromiso deportivo, la banda sonora del país regresa de inmediato a los parlantes y auriculares. Según las métricas de la plataforma, la música de festejo vuelve a subir un 5% por encima de un día normal apenas termina el partido, transformándose en el primer reflejo de una audiencia que necesita ponerle play al resto de su jornada para asimilar la adrenalina acumulada.

Lionel Messi.

El análisis de estos patrones de consumo confirma que la música no solo funciona como un accesorio de entretenimiento, sino como el termómetro exacto de cómo la masa popular siente, procesa y celebra cada paso de la Scaloneta en la cita máxima.

La Sole reveló qué canciones escucha antes de los partidos de la Scaloneta

La cantante Soledad Pastorutti respaldó al seleccionado de fútbol de su país antes del cruce eliminatorio frente al representativo de Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. A través de sus plataformas digitales oficiales, la intérprete santafesina difundió una selección de temas folclóricos de autoría propia y ajena para acompañar la previa del evento deportivo con música tradicional.

El compilado de canciones propone una recopilación geográfica y temporal que unifica creaciones insignes de su trayectoria con piezas fundamentales registradas por referentes históricos y creadores de diversas épocas. El listado estructurado por la vocalista incorporó obras pertenecientes a grandes personalidades de la música de raíz local, figurando entre las elecciones los nombres de Horacio Guarany, Jorge Cafrune, Los Chalchaleros, Teresa Parodi, El Chaqueño Palavecino, Tamara Castro y Ramona Galarza.