"Esa bolsa se la di a Maciel": una de las tías de Loan reconstruyó el operativo y apuntó al ex comisario

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña cerró este miércoles la novena audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes. Se reanudará el martes 28 de julio, luego de la feria judicial. Durante la jornada, declararon Alfonso Benítez , padre del imputado Antonio Benítez , y las tías del niño Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera. Fue precisamente el testimonio de esta última el que generó mayor impacto, al apuntar directamente contra el ex comisario Walter Maciel por el manejo de las pruebas en las primeras horas de la búsqueda.

Lidia Noguera comenzó su declaración con una frase contundente: "Quiero saber la verdad qué pasó con mi sobrino, soy tía de Loan". Según su relato, el 13 de junio de 2024, cuando regresaba de una cita en el Municipio, recibió un llamado de su sobrino Mariano Peña , quien le dijo que Loan se había perdido en el campo. Alrededor de las 18:30, mientras iba en moto, se cruzó con Antonio Benítez , quien venía sin remera hacia 9 de Julio. "No sabía que Loan estaba con él", declaró.

La bolsa de ropa que terminó en manos de Maciel

Uno de los momentos más relevantes de la declaración de Lidia Noguera fue cuando reconstruyó cómo consiguió la ropa de Loan para el rastrillaje de los perros. Según su testimonio, el ex comisario Walter Maciel le ordenó que vaya a buscar un jogging del menor. "Esa ropa me la dio Alejandra Maldonado, la sacó de un cesto de ropa sucia en la casa de Loan ", explicó. La tía del niño reconoció que no registró la prenda fotográficamente y que la mujer que se la entregó no usó guantes para dársela. "La señora puso la prenda en una bolsa de residuos. Debí haber labrado un acta de secuestro", admitió con honestidad.

Y luego vino la frase que resonó en el tribunal: "Esa bolsa se la di a Maciel pero no sé dónde terminó, era para los canes de Paso de los Libres". La declaración apunta directamente a la falta de protocolo en el manejo de una prueba clave para la investigación, lo que podría haber contaminado el rastrillaje y las pericias posteriores. La tía de Loan también afirmó que no estuvo presente durante el rastrillaje de los perros en la zona del naranjal, aunque sostuvo que ese procedimiento sirvió para determinar hasta dónde había llegado el menor.

Las contradicciones en la vestimenta de Benítez

Lidia Noguera también aportó un dato que podría ser clave para la investigación: su sobrino le habría dicho que vio a Antonio Benítez , durante la primera búsqueda de Loan , con una remera roja, pero después lo vieron con una remera "marrón, media gris" junto a una persona encapuchada. Este cambio de vestimenta durante la tarde de la desaparición ya había sido señalado por la fiscalía como un indicio de que el acusado habría intentado ocultar su identidad. La tía de Loan también mencionó que el comisario Maciel ordenó hacer un video para que suspendieran las marchas en reclamo de la aparición del menor.

Otro dato relevante de su declaración fue cuando relató que su hermana María —madre de Loan — le dijo que el comisario Maciel le había ordenado: "De acá no me mueva". Según el testimonio de Lidia, su hermana estaba descompuesta y apenas pudo hablar con ella el día de la desaparición. Al otro día, cuando la madre quiso salir a buscar a su hijo, Maciel le impidió moverse del lugar, lo que detuvo la búsqueda personal que la madre intentaba realizar.

El testimonio de Gabina Noguera y la confusión por la ropa

Por su parte, Gabina Valeria Noguera , sargento de la Policía de Corrientes y también tía de Loan , declaró que recibió un mensaje del comisario Maciel para que recabe información sobre los familiares que estaban en el almuerzo del 13 de junio. "Cuando llegué a la casa de Catalina, el comisario Maciel me dijo que recabe información acerca de quienes estaban en el almuerzo ese día", recordó. La fiscalía incorporó como prueba una llamada del 14 de junio de 2024 entre Laudelina Peña y Gabina Noguera , en la que Laudelina aseguró haber encontrado el botín del menor.

Durante su declaración, Gabina Noguera también se quebró al recordar el operativo de búsqueda: "Había muchísima gente ayudando, todos estaban ayudando para que Loan aparezca", dijo conmovida. Además, relató que el comisario Maciel le ordenó que vaya a buscar un jogging del menor. "Esa ropa me la dio Alejandra Maldonado, la sacó de un cesto de ropa sucia en la casa de Loan ", explicó. Sin embargo, también hubo un momento de confusión cuando la abogada Mónica Chirivin le preguntó si le habían pedido que busque ropa para Antonio Benítez. Noguera aclaró que la prenda era para los perros, no para el imputado. La defensa de Benítez intentó desacreditar el testimonio, pero la testigo mantuvo su versión.

El relato de Alfonso Benítez

Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez, declaró que su hijo llegó asustado a su casa pidiendo una linterna para buscar a Loan. "Lo noté preocupado. Llegó mi hijo asustado pidiéndome una linterna, ya empezaba a oscurecer", relató. También dijo que no cree que su hijo tenga algo que ver con la desaparición del menor. Sobre el hallazgo de las huellas de Loan en el barro, Alfonso afirmó que se enteró por Laudelina Peña y que fue al lugar, pero no pudo verlas porque el comisario Maciel estaba allí y un tal Méndez le dijo: "No entre acá porque está el comisario". "No las vi ni en foto", aseguró.

La novena audiencia del juicio por Loan Peña dejó varios interrogantes abiertos y testimonios que profundizan las sospechas sobre el manejo de la investigación en las primeras horas. El tribunal deberá determinar ahora si las pruebas presentadas son suficientes para sostener las acusaciones contra los imputados, en un caso que mantiene en vilo a la opinión pública y a la comunidad de 9 de Julio.