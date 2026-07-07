Sinner pasa a semifinales de Wimbledon; Zverev avanza a cuartos en partido aplazado

Wimbledon

​El vigente campeón de Wimbledon, Jannik Sinner, puso fin el martes a una de las historias más emotivas de esta edición del torneo londinense sobre ‌hierba al imponerse al guerrero ‌alemán Jan-Lennard Struff, conocido por su potente servicio, por 7-5, 7-6(4) y 6-3, alcanzando así las semifinales.

En su participación número 47 en un Grand Slam, Struff se había convertido, a sus 36 años, en el jugador más veterano de la era profesional en alcanzar sus primeros cuartos de final en uno de los "majors".

Cualquier esperanza que el número 74 del mundo pudiera haber albergado de prolongar esa racha se vio ​frustrada de forma brutal por ⁠el italiano, cabeza de serie número uno del torneo.

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Struff había lanzado 100 saques ‌directos fulminantes para llegar a cuartos de final y el martes ⁠disparó 12 misiles más, pero toda esa ⁠potencia no bastó para desestabilizar a Sinner.

Un break que le dio una ventaja de 6-5 en el primer set bastó para que el italiano se llevara el set y, ⁠cuando Struff tuvo un punto de set en el décimo juego de ​la segunda manga, Sinner mantuvo su concentración para lanzar un ‌servicio imposible de devolver.

Una vez superada la ‌amenaza, Sinner —que no ha conquistado ningún título de Grand Slam desde su ⁠triunfo en el All England Club hace 12 meses— arrasó en el tie-break antes de alcanzar su décima semifinal en un grande cuando Struff envió fuera una devolución de servicio.

"Es un jugador muy muy duro para enfrentarse, pero se merece todo lo ​que ha logrado ‌en su carrera", dijo Sinner al público tras ampliar su récord sobre Struff a 4-0.

"Empezó mejor que yo, tuve algunos problemas e intenté mantenerme mentalmente", afirmó. "El segundo set pudo haber terminado de manera diferente, ya que los tiebreaks son siempre 50/50. Estoy feliz de estar de vuelta en ⁠las semifinales".

El italiano se enfrentará ahora al ganador del partido que disputarán más tarde en el día Novak Djokovic y Félix Auger-Aliassime por un puesto en la final.

Por su parte, Alexander Zverev tuvo que aguantar más tiempo del que hubiera deseado bajo un calor abrasador al volver el martes a la pista central para cerrar su victoria en cuarta ronda frente a Jiri Lehecka y alcanzar por primera vez los cuartos de final de ‌Wimbledon.

El alemán, segundo cabeza de serie, se había acostado la noche anterior a un paso de hacer historia en Wimbledon, con una ventaja de dos sets y un 3-3 en el tercero, cuando el estricto toque de queda de las 23:00 horas de Wimbledon interrumpió su avance.

Al reanudarse el partido, un Zverev que parecía apático perdió 12 de ‌los primeros 13 puntos y cedió el tercer set, pero logró recuperar la concentración para acabar ganando por 6-4, 7-5, 3-6 y 7-6(6).

El germano cometió una doble falta en su ‌segundo punto de partido ⁠en el tie-break, pero se libró de una prórroga adicional cuando Lehecka, cabeza de serie número 13, envió un revés a la ​red.

Su intento de sumar la corona de Wimbledon a su primer título de Grand Slam, conseguido el mes pasado en Roland Garros, continuará con un duro enfrentamiento en cuartos contra el estadounidense Taylor Fritz.

Con información de Reuters