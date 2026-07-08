Una cantante famosa falleció a los 36 años por causas que, hasta el momento, son totalmente desconocidas.

La exintegrante del grupo musical G.R.L., Lauren Bennett, falleció a los 36 años por causas que, hasta el momento, no fueron dadas a conocer. La noticia fue confirmada por sus excompañeras de la banda, quienes manifestaron su tristeza a través de un mensaje en el que aseguraron tener “el corazón roto” y destacaron el legado de “amor, las risas y los innumerables recuerdos” que Bennett les dejó.

En ese sentido, Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen expresaron: “Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Lauren. Tenemos el corazón roto y no podemos expresar cuánto significó para nosotras”.

Asimismo continuaron: “Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas y será profundamente extrañada y amada para siempre. Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Según informó la prensa internacional, los registros del forense de Kent y Medway señalan que Lauren Bennett falleció el 29 de mayo de 2026 en Inglaterra, pocas semanas antes de cumplir 37 años.

Hasta el momento, la causa de su muerte no fue confirmada. Tras el comunicado publicado por sus amigas, The Mirror difundió una declaración de la Policía de Kent, que confirmó que ese mismo 29 de mayo acudió a una vivienda en Meopham luego de recibir un aviso para verificar el bienestar de una persona.

El éxito de Lauren Bennett, la cantante de Party Rock Anthem

La cantante británica Lauren Bennett, comenzó su camino artístico en concursos locales de talento y llegó a presentarse en The X Factor durante su adolescencia. Luego audicionó para entrar al grupo musical femenino Paradiso Girls.

Tras la disolución del grupo, Bennett comenzó su carrera como solista y colaboró con artistas como will.i.am y CeeLo Green. Sin embargo, su salto a la fama se dió tras su participación en Party Rock Anthem de LMFAO, una canción que permaneció durante seis semanas en el número uno del Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de esa década.

